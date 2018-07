Mar Morant hace historia en Getafe con su primera medalla absoluta al aire libre Mar Morant y Pilar Vázquez, en Getafe. / lp La lanzadora bate su marca personal en disco y se convierte en la primera atleta gandiense en subir al podio en la categoría S. ROCA Jueves, 26 julio 2018, 00:24

gandia. La atleta del Club d'Atletisme Safor Delikia Sport, consiguió un hito en Getafe al acabar en tercera posición en el concurso de disco del Campeonato de España abolusto. La lanzadora entrenada por Pepe Clavier realizó un lanzamiento de 51,69 metros, mejorando así su marca personal lo que le permitió alcanzar un metal que hasta la fecha ninguna otra atleta de Gandia había conseguido, añadiéndolo al logrado en la temporada de pista cubierta.

También participó en el evento la fondista Pilar Vázquez que llegó a la final de los 3.000 metros obstáculos consiguiento la decimocuarta posición.

Mar mejoró su marca personal de 50,50 metros que hizo el pasado 26 de junio en Valencia estableciendo un nuevo récord para el club e igualó el premio obteido en los Campeonatos de España de Lanzamientos Largos de Invierno, en Montijo (Badajoz) con 47,72 metros, confirmando así una evolución en la temporada es notoria.

Se trata de su primer podio en un nacional absoluto al aire libre y supone una gran remontada ya que partía como sexta clasificada entre las inscritas. Tras asegurarse un primer lanzamiento válido para entrar en la mejora, fue el cuarto intento el que le valdría el bronce. La primera clasificada fue la plusmarquista Sabina Asenjo, del FC Barcelona, con 55,99 y la plata fue para June Kintana, del Grupompleo Pamplona, con un registro de 55,98 metros.

El director deportivo del club, David Melo, destacó que este medalla de Mar es un éxito sin precedentes para el club: «supone un hito para la historia del club, ya que hasta la fecha sólo se habían logrado podios similares con el bronce de Carmen Pemán en 800 en 1990, el oro de Toni Andrés 400 en 1996, o el bronce de José Bernardo Muñoz en los 200 metros».

La medallista dijo sentirse muy orgullosa del éxito conseguido: «sinceramente no esperaba llegar tan lejos y creo que todavía no lo he asimiliado, para mí es muy importante este éxito que comparto con mi entrenador por todo lo que ha hecho por mí en los últimos meses. Ahora no me planteo nuevos objetivos, pero estoy segura de que podemos mejorar aún más».

También participó en el evento la obstaculista del club Pilar Vázquez, que debutaba en un Campeonato de España Absoluto. La atleta entrenada por Andrés Denia compitió en los 3.000 metros obstáculos y pasó a la final, donde quedó en la decimocuarta posición con un crono de 11:11.14. La carrera fue como tenía previsto, ya que en el segundo pase de ría se resintió de unas molestias en el pie que lleva arrastrando desde hace tiempo y empezó a cojear y perdiendo posiciones.

No obstante su rendimiento durante todo el año ha sido muy regular y destaca la marca de 10:34.12 lograda el pasado 8 de junio en el mitin de Huelva, que le valió el pasaporte al nacional. Con la participación de Getafe ambas atletas finalizan la temporada.