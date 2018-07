Miramar habilita una planta ecológica en la playa para tratar el agua potable y eliminar la cal REDACCIÓN MIRAMAR. Lunes, 23 julio 2018, 23:52

Desde hace unas semanas está en funcionamiento la planta descalcificadora del agua potable que da servicio a las viviendas y empresas ubicadas en el casco urbano de la playa de Miramar. El Ayuntamiento y la empresa concesionaria han invertido alrededor de 80.000 euros en esta actuación, que tiene como objetivo eliminar las incrustaciones de cal, que provocan graves problemas en todo tipo de instalaciones y equipamientos.

De forma electrónica, la planta descalcificadora transforma las moléculas calcáreas para que pierdan su poder de adherencia, todo ello de forma ecológica y sin eliminar el calcio y el magnesio del agua.

Así, no se altera químicamente el agua. Hay que destacar que la presencia elevada de cal en el agua provoca problemas no solamente en los electrodomésticos, sino también en los sistemas de calefacción que utilizan calderas o termos, en las bombas de presión de agua e incluso en las propias tuberías de abastecimiento. Esta inversión no supondrá en ningún caso un aumento del recibo del agua de los vecinos, indicó el alcalde, Asensio Llorca.