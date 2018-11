Milvaques se desmarca de decisiones en Sanidad porque no fue invitada al acto Lorena Milvaques. / à. oltra La vicealcaldesa muestra su malestar con su socio de gobierno, el PSPV, porque Més Gandia no participó en la visita de la consellera al hospital ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Lunes, 12 noviembre 2018, 23:56

La vicealcaldesa de Gandia, Lorena Milvaques, ha alzado la voz contra su socio de gobierno, el PSPV, por no invitar a su formación a la visita de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, al hospital Francesc de Borja. Ante esta situación, la edil de Més Gandia, se desmarca de cualquier decisión que se pueda tomar en materia sanitaria y que se haya planteado en esta cita porque «no hemos podido opinar», apuntó la vicealcaldesa.

«La consellera comunica su visita a alcaldía que es quien se encarga de gestionar la cita, pero lo normal es que se avise a todo el mundo de su presencia y de los temas a tratar», explicó Milvaques a LAS PROVINCIAS. La edil de Més Gandia ya trasladó su malestar hace unos días a alcaldía y «nos vamos a sentar a hablar de lo qué pasó para que no vuelva a ocurrir», aunque Milvaques puntualizó que «esto no es un cisma, pero consideramos que debíamos estar en ese acto».

La concejal señaló que desde alcaldía deberían haber tenido una «pequeña deferencia con su socio de gobierno y comunicarnos la visita por si queríamos ir, ya que al final hemos de tomar decisiones como gobierno». Milvaques basó su necesidad de estar en la cita porque «como miembros del gobierno también queremos expresarle a la consellera nuestras inquietudes o propuestas de mejora para la ciudad».

Para Més Gandia en estos momentos hay temas importantes para tratar en materia de Sanidad en la ciudad, tanto en el nuevo hospital como el futuro centro socio-sanitario de Roís de Corella, y desde la coalición de izquierdas quieren tener voz para poder participar de temas importantes que afecten a la ciudadanía.

Milvaques hizo hincapié en que no es lo mismo la visita de un alto cargo como en este caso de una consellera como la de un técnico donde se pueden tratar cuestiones de otra índole, pero «nos enteramos porque vimos una foto». «A mí salir en la foto me da igual, y quienes me conocen lo saben, pero sí que nos gusta ser partícipes de las decisiones», destacó.

Además añadió que «como equipo de gobierno intentamos hablar las cosas, pero podemos pensar diferente» e indicó que la alcaldía y la vicelacaldía se crearon «para tomar decisiones cogestionadas».

Milvaques indicó que «algo tendremos que decir si hay nuevos proyectos, pero no seremos responsables de decisiones que no hayamos podido debatir o en las no hemos trabajado». A pesar de todo, la vicealcaldesa evitó polemizar más allá de mostrar el malestar de Més Gandia pero «no hemos podido opinar, y queremos defendernos de cualquier cuestión que después pueda aparecer y que sea fruto de esta visita».

Aunque Milvaques apuntó desconocer si la llegada de Barceló fue una mera visita a los centros sanitarios o también se mantuvo alguna reunión.