Miller: «Víctor y yo tenemos otro lenguaje, basta una mirada suya para comunicarnos» Shalawn Miller defendiendo a un jugador del Hero Jairis en un partido de esta temporada disputado en Gandia. / bàsquet gandia El veterano pívot del Angels Vision Gandia no descarta seguir otro año y asegura que la clave de su éxito son sus compañeros S. ROCA GANDIA. Viernes, 5 abril 2019, 00:07

Shalawn Cinque Miller (Chicago, 1974) es uno de esos deportistas que pasan por un club muy de vez en cuando. Una leyenda del baloncesto Feb que a sus 44 años sigue adoctrinando en valores a una legión de jóvenes jugadores que, compañeros de equipo o no, tienen la suerte de cruzárselo en una cancha. El suyo es uno de esos regalos que caen en una ciudad casi por azar y acaban convertidos en patrimonio y esa suerte, seguramente merecida, la tiene el UPB Gandia.

Un tipo de sonrisa fácil y sincera, sólo truncada por esas historias que a veces nos reserva la vida en cualquier esquina y que denuncia el brillo de sus ojos en la distancia corta. Su llegada a la entrevista arranca, como siempre, preguntado qué tal van las cosas, ofreciendo su enorme mano y sonriendo.

Su historia en Gandia es mérito de él mismo, pero también de su entorno, el familiar y el del club, garantes de un bienestar que le ha convertido en un gandiense más. Pero no siempre fue así. Shale reconoce que cuando jugaba en otros clubes (Cornellà, Valls, Palma Aqua Màgica) venir al pabellón era un suplicio: «no me gustaba nada, era horrible. Siempre lo pasábamos mal, el público encima, el ambiente en contra y esos malditos aros... el balón bota y bota pero no entra, los odio» dice entre risas. Ahora siguen igual, pero al menos, ya se ha acostumbrado.

«¿Si es mi último año? No lo sé, ya veremos. Pero ya te digo que no me veo jugando hasta los 50»

La grandeza de Miller radica en su humildad. Ni su enormidad física, ni su descomunal trayectoria (más de 560 partidos oficiales), ni el aluvión de elogios que recibe cada semana, cambian su manera de ser: «yo no soy nadie sin mi equipo. Ellos me permiten seguir jugando. Mira, cuando el grupo no juega en conjunto yo sufro. Lo paso mal, juego mal. Este año jugamos como equipo, los chicos me hacen mejor». Para hacerlo más gráfico y tirando de modestia bromea de nuevo: «les tapan a ellos y como soy viejo me dejan sólo».

Es imposible hablar con él y no sentirse atraído por el deportista y la persona. Quizá esa fascinación haya traspasado ya la relación jugador-entrenador que mantiene con Víctor Rubio, el que más veces lo ha dirigido junto a Cantó y Gabaldá: «Con Víctor no necesito hablar, estoy en la cancha y sólo con una mirada suya ya sé lo que quiere de mí, ya sé si no le ha gustado algo o si me quiere animar o si me entiende. No hace falta más. Él es especial para mí», eso sí, afirma que no hay trato diferencial, o al menos, eso cree: «me exige como a todos, siempre fue así».

Pero la aparente parquedad de palabras de Shalawn no es más que una estudiada economía de mensaje. Así lo ve César Banyuls: «es hombre de pocas palabras, sí. Pero su mejores frases las escribe con sus pies al poste bajo y si de hablar se trata, cuando lo hace en el vestuario hasta el entrenador le cede el paso».

Y la eterna pregunta: «¿Si es mi último año? No lo sé, ya veremos. Pero ya te digo que no me veo jugando hasta los cincuenta».

Acaba la charla y Miller se despide como llegó. Sonriendo, ofreciendo su enorme mano y deseando que las cosas vayan bien.