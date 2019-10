La mejora del Angels Vision no es suficiente para ganar en la cancha del Alginet S. ROCA Lunes, 7 octubre 2019, 23:33

gandia. El Angels Vision Gandia se presentaba en Alginet con la lógica preocupación de la paliza recibida en la Lliga Valenciana y con ganas de mostrar otra cara, quizá no la definitiva, pero si más cerca de lo que se espera del equipo y de su técnico. Víctor Rubio, venía advirtiendo del cambio de era, de objetivos y de planteamiento, pero no de ambición, que sigue siendo la de dar lo mejor de sí cada partido. De mejorar y no dar nada por hecho.

El Bàsquet Gandia mejoró, es cierto, y la prueba es que el primer cuarto estuvo apunto de acabar con ventaja visitante gracias a un mejor acierto ofensivo que en otras ocasiones y una mayor solidez atrás. Luego, los errores habituales en pretemporada volvieron a ser clave para que el encuentro se decantara del bando local, mucho más hecho y compacto que el Angels Vision que tuvo en Joaquín Ródenas a su mejor hombre con 32 puntos. El partido finalizó con victoria local por 81 a 68.

Por el Angels Vision Gandia jugaron y anotaron ante el Alginet: Joan Hernández (8), Joaquín Ródenas (32), Bruno Fernando (2), Troy McIndoe (2), Alan Kleinjan (11) -cinco inicial- Unai Zamora (0), Corona (4), Santamatilde (2), Sergi Bordes (0), Shalawn Miller (7) y Nedas Krisciunas (0).

Por su parte, en el bando local destacaron los 17 puntos de Dalmau, los 11 de Miguel Martínez o los diez puntos que aportaron los jugadores Adrián Gálvez y Diego López.

La jornada tuvo resultados como la victoria a domicilio del Ifach Calpe en Cartagena (69-74), la exhibición del Hero Jairis en la cancha de L'Alfàs del Pi donde se impuso por 54 a 74 o la derrota en casa del Valencia frente al UCAM Murcia por 73 a 88.

El próximo rival de los gandienses será el Basket Cartagena en el primer partido de liga de la presente temporada que el conjunto que dirige Víctor Rubio jugará en casa.