Marzà responsabiliza al Ayuntamiento de Tavernes del retraso en la obra del Jaume II El conseller Vicent Marzà en el IES Jaume II en 2017 con el entonces alcalde Jordi Juan y la directora. / lp El conseller asegura que el ejecutivo de Compromís no ha presentado el proyecto porque cada Consistorio «avanza a su ritmo» ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES. Jueves, 3 octubre 2019, 00:32

El conseller de Educación, Vicent Marzà, responsabilizó ayer al Ayuntamiento de Tavernes del retraso en la rehabilitación del IES Jaume II El Just. Durante su visita al recién estrenado colegio Cervantes de Gandia, Marzà aludió a que el ejecutivo vallero aún no ha hecho los deberes y no ha presentado el proyecto del centro ante la Conselleria de Educación.

El conseller manifestó que «el Ayuntamiento debe hacer los trámites igual que han hecho los otros para estar dentro del Plan Edificant, y que van avanzando». Eso si, puntualizó que «cada uno avanza a su ritmo, pero no hay ninguna dificultad», y entre ellas dejó claro que existe presupuesto por parte del Consell para realizar la inversión, al igual que en los otros centros educativos.

«Es uno de los centros que queremos que entre». Con esta afirmación el conseller dejó claro que su intención es que el Jaume II forme parte de este plan educativo. Así que a pesar de que el propio conseller visitó el instituto vallero hace justo dos años en el 50 aniversario y comprobó la urgencia de una reforma, el Ayuntamiento que dirige también Compromís no ha cumplido hasta la fecha.

Pendiente de rectificación

Por su parte, el edil de Urbanismo, Josep Llácer, indicó a LAS PROVINCIAS que «la memoria está pendiende de una rectificación, porque las unidades asignadas no se ajustaban a la realidad que necesita el centro, así que una vez esté rectificado, lo presentaremos y esperemos que sea en el mínimo tiempo posible».

Llácer insistió en que al existir el error en el inicio del proceso han tenido que esperar porque no se podía presentar a la Conselleria de Educación. El edil vallero también indicó que durante el verano también «es complicado avanzar, y no hemos podido avanzar todo lo que a nosotros nos hubiera gustado».

Para llevar a cabo la reforma integral, evidentemente será necesario reubicar a los alumnos porque se prevé que las obras se prolonguen durante muchos meses. Marzà no quiso adelantarse a los pasos al respecto de qué pasará con los estudiantes cuando de tengan que hacer las obras. «Cuando llegue y esté el proyecto presentado, se verán soluciones», matizó.

Respecto al traslado de los alumnos, Llácer apuntó que desde el gobierno se están barajando varias alternativas para buscar una nueva ubicación y será después la conselleria quien valore y decida el emplazamiento definitivo.

Búsqueda de terrenos

El concejal señaló que será necesario como mínimo un espacio de 5.000 metros cuadrados donde tendrán que ubicarse aulas prefabricadas mientras se construye el nuevo edificio. Entre las posibilidades, el edil apuntó que existen parcelas públicas de suelo dotacional educativo y otras privadas, y descartó un terreno cerca de la zona de acampada del Festivern al estar en terreno inundable.

Tanto Llácer, como la edil de Educación y directora del Jaume II, Anna Bellver, acompañaron a última hora de la mañana a Marzà en su visita a Gandia.