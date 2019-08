Marta García asegura su presencia en la próxima temporada de las W Series Marta García durante las pruebas. / J. Z. La dianense consiguió estar entre las doce mejores y obtuvo el derecho a estar la próxima temporada en esta competición JAVIER ZAMORA DÉNIA. Miércoles, 14 agosto 2019, 23:54

La dianense, Marta García, tiene asegurada su presencia en las W series para la próxima temporada. La última de las carreras de esta competición femenina de la Federación Internacional de Automovilismo, tuvo lugar el pasado fin de semana, en el circuito de Brands Hatch.

El triunfo final fue para la británica, Alice Povell, que se mostró muy fuerte durante la sesión de entrenamientos y posteriormente en la carrera. Con este triunfo le arrebató a Marta García la posibilidad de subir al podio como tercera, relegando a la dianense a la cuarta plaza en la clasificación final de las W Series.

En esta última prueba las cosas no salieron como ella esperaba, no encontró su pilotaje ni durante los entrenamientos y aunque mejoró posteriormente durante la carrera no le sirvió para estar entre las mejores. Con todos los problemas que tuvo durante la sesión preparatoria salió en la undécima posición de la parrilla, mejoró considerablemente para concluir la prueba en la octava posición. García tuvo muy claro que era mejor hacer un pilotaje conservador que no arriesgar y acabar por fuera de la pista, que hubiese sido peor.

Powell supo aprovechar el conocimiento de la pista de Brands Hatch para conseguir la primera victoria, al quedar por delante de la finlandesa, Emma Kimilainen, con 511 milésimas de ventaja. La tercera plaza en el podio la completó la holandesa, Beitske Visser con una desventaja frente a la ganadora de algo más de 5 segundos.

Durante la carrera la atención se centró entre Jaime Chadwick y Beitske Visser para saber quien se apuntaría el título de campeona. De nada le valió a la holandesa quedar un puesto por delante de Chadwick que a sus 21 años se convirtió en la primera vencedora de las W Series.