Malestar en les Devesses por la falta de conservación del cauce

A los vecinos de Pego que veranean en les Deveses, junto al Molinell, el verano se les hace cada vez más cuesta arriba ante la falta de conservación del cauce. A los problemas de seguridad vial y falta de limpieza en la zona se suma la prohibición de bañarse en el río debido a la presencia de bacterias fecales en el agua. La confirmación del mal estado del Molinell no es una novedad para los vecinos de la zona, quienes llevan denunciando la situación desde hace años. Una vez más, aseguran que a ciertas horas de la tarde, cuando la temperatura es más elevada, «el olor es insoportable, pues es agua muerta, de hecho ya no es amarilla, sino de color marrón oscuro».

Afirman que las moscas y mosquitos se cuentan por centenares, por lo que están obligados a estar encerrados en sus casas «con las puertas y ventanas cerradas. Los que no cuentan con aire acondicionado, viven en una sauna», lamentan. Insisten en que ya han comunicado su malestar por la situación se encuentran, pero «el Ayuntamiento no hace caso. Nos dicen que los ríos no llevan suficiente agua, incluso han dejado caer que el escaso nivel se debe al uso que se hace de ella en los campos de cultivo del arroz de la Marjal».

Los vecinos de Deveses también han trasladado el problema al Ayuntamiento de Pego. Pero el ejecutivo pegolino apunta que no tiene competencias para poder solucionar el problema, por lo que han comunicado a Oliva el malestar de los vecinos de Deveses.

Respecto al poco nivel de aguas y su uso para los cultivos de arroz, coinciden en que en verano el cauce disminuye, «como todos los veranos».