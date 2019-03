El juez no admite a trámite el recurso de Gandia contra la delimitación de Xeraco en l'Auir R. ESCRIHUELA Martes, 26 marzo 2019, 00:38

xeraco. La disputa judicial entre Xeraco y Gandia por la titularidad de 600 metros de playa de l'Auir ha tenido la primera respuesta por parte de la justicia. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valencia no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Consistorio de la capital de la Safor contra el acuerdo del pleno de Xeraco del pasado mes de julio.

Una sesión plenaria en la que el Consistorio acordó incoar expediente para la fijación de los mojones sobre el terreno y delimitar su término municipal de acuerdo con un acta de 1904, además de nombrar a la comisión y fijar la fecha para el acto de replanteo con la presencia de los representantes de las dos administraciones implicadas.

Una situación que finalmente se produjo en la misma playa de l'Auir, pero que cada comitiva realizó por separado al no haberse puesto de acuerdo.

Gandia decidió acudir a los tribunales al considerar que Xeraco había convocado dicho acto de «manera unilateral» y no se daban las «garantías para realizar de manera correcta un acto administrativo de la envergadura de la delimitación de término». Ahora, el magistrado señala que se trata de «un acto de mero trámite no impugnable, ya que no decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto».

De ese modo, el juez considera que administrativamente el Ayuntamiento de Xeraco ha actuado correctamente al iniciar este procedimiento y no ve motivos para la suspensión del procedimiento, aunque el fallo no es firme y cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días. Para la edil Jacinta Rubio esta decisión señala que «nuestra actuación ha sido correcta y podemos continuar con el amojonamiento». Desde el ejecutivo han mostrado su satisfacción por la decisión porque consideran que «Xeraco ha ganado la primera batalla judicial a Gandia».