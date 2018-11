Juanjo Benavent dimite como técnico del Racing Rafelcofer tras sumar sólo 7 puntos

Juanjo Benavent, hasta ahora técnico del Racing Rafelcofer, presentó ayer su dimisión ante la junta directiva. Así lo comunicó el club reconociendo el buen trabajo realizado por el entrenador después de sumar siete puntos hasta la fecha y mantenerse fuera de los puestos de descenso.

Sin embargo, Benavent se había planteado dos soluciones para resolver la mala marcha del equipo: «creo que sólo cabían dos caminos. O reforzábamos al equipo, o había que buscar un cambio en la dirección. Como el club ya me ha dejado que la situación de la entidad no permite cambiar jugadores ni reforzar la plantilla, creo que lo mejor para todos es que yo me vaya y que alguien con más fuerza y ánimo tome el relevo. Estoy seguro que si viene alguien con ganas renovadas se puede salir de la situación en la que estamos ahora».

Benavent se marcha después de una derrota que hizo mucho daño, el 1-4 ante el Monte Sion, que se une también a la goleada infringida por el Contestano.