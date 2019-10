Juan Vidal rompe con la hegemonía del Teika en el Gran Fons Ciutat d'Oliva Juan Vidal cruzando la meta tras la prueba de Oliva. / lp El corredor y Raúl Millán desbancaron a Salva Gomar a la tercera plaza en un carrera dominada en chicas por la atleta María Isabel Ferrer S. ROCA GANDIA. Jueves, 10 octubre 2019, 23:40

El Gran Fons Ciutat d'Oliva rompió con la hegemonía que venían mostrando los corredores del CA Safor Teika, acostumbrados a copar las primeras posiciones de las carreras que componen el Circuit La Safor Valldigna de Curses Populars. La prueba arrancó a las 9.30 horas sobre una distancia 12.300 metros con cerca de 900 corredores inscritos.

La carrera estuvo dominada por Juan Vidal Ribero del CD Restaurante el Quijote con un tiempo de 42 minutos y seis segundos, que rompía de esta forma con el dominio de los Teika, mostrándose más adaptado a la inusual distancia, dentro del circuito, varios kilómetros más larga que la mayoría en la mayoría de sedes.

Su compañero de equipo Raúl Millán Alonso le siguió en la línea de meta y en tercera posición se clasificó el atleta de Almoines, Salva Gomar del Teika, a quien las distancias más cortas se acoplan mejor a sus características.

La próxima carrera del Circuit Safor-Valldigna será el 20 de octubre en la localidad de Daimús

En la categoría femenina no hubo sorpresa y volvió a imponerse la fondista de Xàbia, María Isabel Ferrer del CA Camallaes, que invirtió con un tiempo de 48:26 y a quien el recorrido no le impidió mostrar una vez más su incontestable domino del circuito.

Ferrer se ha impuesto en todas las pruebas en las que ha participado. Patri López Vicedo también del Camallaes fue la segunda en el podio. Marta Carbó Segrelles entró en la tercera posición.

El Gran Fons de Oliva destaca además de por su longitud, por lo escarpado de algunos tramos y por la salida de la población dirección a Forna donde los desniveles hicieron mella en los corredores. Una vez pasado el kilómetro seis la carrera se hizo mucho más llevadera para todos los participantes.

No decepcionó la organización del club local, el CA L'Espenta, ni tampoco el fin de fiesta en el que se cuidó al máximo cada detalle para con los corredores. La clasificación general del circuito no es significativa llegados al ecuador del mismo, puesto que cada corredor puede dejar de asistir a cinco carreras, así que prácticamente hasta la última prueba no se podrá aventurar la posición final de cada uno de los participantes.

Eso sí, las primeras posiciones parecen aseguradas a los corredores que han venido repitiendo podio en la primera parte de la temporada. La próxima prueba del Circuito será VIII Cursa Popular a Daimús, que tendrá lugar el domingo 20 de octubre sobre una distancia de 9 kilómetros totalmente llanos.

Las inscripciones para la cursa ya están abiertas en la web de Crono 4 sports. Cabe recordar que al circuito todavía le restan las carreras de las poblaciones de Daimús, Ròtova, Beniflà, Beniarjó, El Real, Palmera y Benirredrà.