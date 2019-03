Los jardines de Baladre se convertirán en un nuevo espacio para conciertos en Gandia La alcaldesa, Diana Morant, con autoridades políticas y los representantes de las empresas premiadas en la tercera edición de la Gala de Turismo de Gandia. / natxo francés La alcaldesa anuncia durante la Gala de Turismo que el ciclo musical del verano se traslada del puerto al edificio de congresos ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:09

Los jardines del Espai Baladre de la playa de Gandia se convertirán en un nuevo espacio municipal de conciertos y se suman así al protagonismo musical que ya tienen otros recintos como la Casa de la Marquesa o el Museu Faller. De ese modo, la capital de la Safor añade otro espacio para este tipo de eventos, pero en esta ocasión en la playa, y sitúa a Baladre como un gran contenedor cultural y punto de encuentro del turismo de congresos.

El ciclo de conciertos de la playa abandona el puerto de Gandia y se traslada este verano a los jardines de Baladre. Así lo anunció ayer la alcaldesa Diana Morant durante la tercera Gala de Turismo de la ciudad, que precisamente se celebró en este mismo espacio, y en la que estuvieron presentes responsables de Turismo de la Comunitat encabezados por el director general Josep Gisbert y la diputada Pilar Moncho.

Una cita que también reunió a representantes políticos, empresariales, y a la sociedad civil en un acto que sirvió para distinguir a las empresas y entidades que trabajan en el sector y que aportan su granito de arena al turismo de Gandia.

Morant confirmó que el ciclo de espectáculos musicales continuará de la mano de la administración local y de la empresa privada porque la «colaboración público-privada nos está haciendo crecer como destino y generando economía en nuestra ciudadanía». De hecho, el año pasado los responsables de Escena Gandia se llevaron uno de los premios de la segunda edición.

La familia Sicted crece

Morant aprovechó sus palabras para agradecer al sector turístico el trabajo bien hecho y el esfuerzo diario por «mejorar uno de los principales motores económicos de nuestra ciudad y que tanta vida y satisfacción nos reporta». Además, presumió de las empresas, colectivos y entidades, «una familia que no para de crecer», que poseen el sello de calidad Sicted. De los 29 distinguidos de la primera edición, Gandia ha pasado a tener 111 y ayer todos recibieron su reconocimiento.

Entre ellos, mención especial para el municipio de Barx que decidió sumar experiencias con la capital de la Safor y decidió unir sinergias para aportar a los visitantes un turismo de sol, playa y montaña, sin olvidar la cultura y la gastronomía. El primer edil de la localidad, Miguel Donet, fue el encargado de recoger los siete diplomas Sicted. En nombre del sector empresarial de la ciudad tomó la palabra el presidente del área de turismo de FAES, Vicente Frasquet.

Tras entregar más de medio centenar de diplomas por conseguir el sello de calidad, fue el turno de entregar los reconocimientos por el impulso al turismo de reuniones congresos y eventos (Mice). El jurado de los premios ha elegido este año al ciclo Bocados de Cine, un evento cinematográfico en el que colabora el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. El otro reconocimiento en esta categoría fue para el festival Pirata Rock que ha nacido y se ha consolidado en Gandia.

Los galardones asociados al turismo de eventos deportivos se los llevó la Peña Ciclista Beniopa por la organización de la Volta Ciclista Internacional Ciutat de Gandia cadete. El otro reconocimiento, a propuesta de la presidencia del jurado que ostenta la alcaldesa, fue para el Club de Córrer El Garbí por el 30 aniversario de la Mitja Marató y la 10K.

Apuesta por la calidad

Los triunfadores de esta edición que se llevan los premios por su contribución al turismo de calidad han sido el Concurso Internacional Fideuà de Gandia por su promoción del plato gastronómico autóctono. También, el jurado ha premiado al camping L'Alqueria y al restaurante Parsifal. Una distinción a dos empresas por su trabajo de desestacionalización al mantener sus establecimientos abiertos todos el año.

La alcaldesa, recordó a todos los que son partícipes del turismo que «queda mucho por recorrer y el camino no es fácil». No obstante, apuntó que «Gandia ya es una ciudad preparada para atraer al mejor turismo, que no es otro que aquello que une, de verdad, a las personas».