Los hoteles de Gandia rozan el lleno y alivian al sector turístico tras el temporal de Semana Santa Vecinos y turistas disfrutan ayer de una jornada soleada en el paseo marítimo de la playa de Gandia con más de 20 grados de temperatura. / r. escrihuela La ocupación supera el 95% en la playa donde los turistas han llegado este puente festivo atraídos por las elevadas temperaturas ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Jueves, 2 mayo 2019, 00:56

Los primeros rayos de sol tardaron en aparecer sobre el cielo de Gandia donde amaneció un poco nublado, aunque poco a poco las temperaturas subieron y superaron los 20 grados. Los pronósticos se han cumplido y las previsiones meteorológicas también. La capital de la Safor roza el lleno en ocupación hotelera en este puente del 1 de mayo que ha traído hasta el litoral de la capital de la Safor a turistas del centro de España empujados por los cinco días festivos que tienen en Madrid.

El sector turístico se ha beneficiado de las altas temperaturas y ya casi han olvidado el mal sabor de boca que dejó el temporal de Semana Santa, que además de lluvia y viento dejó pérdidas económicas en la hostelería y en los establecimientos hoteleros.

Algunos alojamientos han colgado casi el cartel de completo en la playa y alcanzan más del 90% de ocupación, donde ayer era imposible encontrar una habitación para varios días consecutivos, ya que sólo había disponibilidad en días alternos, entre la entrada y salida de clientes que optan por no salir de vacaciones todo el puente completo.

La media roza el 95% pero hay hoteles, lo de mayor capacidad que disponían de algunas «habitaciones sueltas» pero no podían ofrecer una estancia para todas las noches, apuntaron desde alguno de los establecimientos consultados. Desde el sector señalan que algunos turistas disfrutan esta semana de las vacaciones que no pudieron tener en Semana Santa debido al mal tiempo y que pudieron cancelar para viajar estos días.

Ayer las terrazas de los restaurantes de la playa de Gandia estaban completas y en muchos locales doblaron el turno de comidas para satisfacer las reservas de todos los que se desplazaron hasta la costa. Satisfacción para la hostelería tras una Semana Santa calificada como «desastrosa para el sector turístico» por el presidente de Destí Safor, José Manuel Navarro.

El sol como aliado

El buen tiempo ha sido ahora el gran aliado de los restaurantes y de una ciudad como Gandia que depende muchos de la climatología. «Son fechas en las que todos estamos esperando que vengan los turistas, pero al final dependemos del sol y playa, y si no lo tenemos, los clientes cancelan su reserva, no vienen y buscan otros lugares, a pesar de ofertar otras actividades», indicó Navarro. Una situación que esgrimió no pasa sólo en la capital de la Safor sino en todos aquellos destinos turísticos de la costa.

Ayer, los más atrevidos se pusieron el bañador y se tumbaron al sol e incluso se dieron un baño, mientras que algunos turistas más frioleros dedicaron la jornada a pasear por la primera línea de playa y dejaron aparcado el bikini para usar camiseta de manga corta.

Donde también gozaron del buen tiempo fue en la playa de Tavernes, aunque la Goleta continua sin estar en condiciones para recibir a los bañistas. Costas sigue acondicionando el tramo del litoral que está más al norte y que ha sido el menos perjudicado. Las máquinas han alisado el terreno para eliminar el escalón que se había formado en la orilla del mar. Sin embargo, en otra zona, piedras de grandes dimensiones han sustituido a la arena, que escasea en la zona, y donde será necesario otra gran deposición de áridos. El ministerio deberán darse prisa y actuar de manera urgente para salvar la temporada estival y tener listo este tramo del litoral.

Sin embargo, los turistas no se han dejado ver demasiado por Tavernes ya que es una playa que carece de plazas hoteleras y está enfocada a un turismo de segunda residencia. También varios restaurantes y heladerías permanecían cerrados la noche del martes.