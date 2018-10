The Harlock presenta en el escenario del Dublín su último trabajo, 'Love Sex Hate' El grupo The Harlock durante una grabación. / lp Los mejicanos Los Sustos se encargarán de poner rock and roll de alto octanaje en Pedreguer dentro de la gira europea 'Fuera de control' JOAN COMPTE GANDIA. Jueves, 25 octubre 2018, 23:52

El grupo que cerrará esta noche sobre las 23.30 horas la programación de octubre planificada para los viernes del pub Dublín en la playa de Gandia son The Harlock. 'Love Sex Hate' es el nombre con el que Toni Harlock ha bautizado a su nueva criatura. Un total de 13 canciones que hablan de la vida cotidiana y de esos tres temas tan primarios como son el amor, el sexo y las cosas que odiamos.

Tras el alter ego de Toni Harlock se esconde un auténtico frontman, transgresor y atrevido desde sus tiempos más garajeros y mods. Amante de la música de Nick Cave, Leonard Cohen o de su adorado Jarvis Cocker de Pulp, todos ellos muy presentes en este nuevo disco. Como el personaje de cómic 'Capitán Harlock' de Leji Matsumato, el alma de The Harlock es un héroe romántico, idealista e incomprendido.

Los viernes de noviembre comienzan con los valencianos Nathan Jaime Color, joven banda que surge a partir del proyecto personal de Nathan Jaime (voz y guitarra). Tras la publicación de dos LPs en solitario, en 2017 se unen a su camino Mario Busto (guitarra), Lluís Estellés (bajo) y Andoni Iribarren (batería) para dar lugar a una formación que desprende aroma a las mejores bandas de blues y rock de los años 60 y 70. El mes pasado tenían previsto publicar el single de adelanto del primer LP de la banda con su formación al completo, que verá la luz en 2019.

Los castellonenses formados en 2013, Dandy Wolf, son la banda programada para el 9 de noviembre. Su estilo fusiona rock con toques de soul, funk, hard rock y pop.

Pero si lo que necesitas es rock and roll de alto octanaje como dicen ellos mismos en su perfil, desde México Los Sustos incendiarán el Quatre de Pedreguer sobre las 20.30 horas, en su presentación dentro de la gira europea Fuera de Control. Santos, Alan, Toño y Dan con influencias de The Sonics, The Mummies, The Seeds o Tenngenerate son los culpables que Pedreguer deje de ser durante un par de horas un pueblo tranquilo y apacible por el tsunami sónico que se les avecina.