La Guardia Civil de Tavernes investiga el incendio de un coche estacionado en la vía pública REDACCIÓN TAVERNES. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:45

Un turismo ha sido calcinado en la Avinguda de les Corts de Tavernes de la Valldigna. Al parecer los hechos se produjeron alrededor de las 2 de la madrugada del jueves, cuando las llamas quemaron completamente un coche blanco de la marca Daewoo.

La Guardia Civil de la localidad ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer los hechos, ya que el coche siniestrado podría ser un vehículo de cortesía de un taller mecánico. De momento no hay nada confirmado, pero la Benemérita mantiene abiertas todas las líneas posibles de investigación sobre el origen del fuego.

Varios vecinos se despertaron de madrugada al oír el estallido de los neumáticos. Las llamas no afectaron a otros vehículos, ya que en esa zona donde estaba estacionado no hay edificios y es una calle colindante al polideportivo municipal sin vecindario. El fuego no afectó a la palmera situada junto al coche y únicamente hubo que lamentar el destrozo total del turismo.