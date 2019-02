El gobierno de Gandia cierra el presupuesto de 2018 con un sobrante de casi 14 millones Ó.D. Jueves, 28 febrero 2019, 00:38

El gobierno de Gandia (PSPV y Més Gandia) ha cerrado el ejercicio de 2018 con cifras positivas. El coordinador general de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, explicó ayer que ha sido aprobada la liquidación del presupuesto del año pasado, con casi 14 millones de remanente de tesorería.

Todo ello tras pagar 71 millones de euros durante los últimos cuatro años y rebajar la deuda en 65, como precisó el titular de Economía. Gregori indicó que el resultado de la liquidación «constata que el remanente de tesorería es de 13,7 millones de euros en positivo y que el resultado presupuestario es de 11,5 millones de euros».

«Estamos cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la deuda asciende a 285 millones de euros, con lo que hemos reducido la deuda en 65 millones de euros esta legislatura y de cara a este año tenemos una partida de 6 millones de euros para seguir por el camino correcto». Esta cifra se destinará al abono de deuda, e incluso se podrá aumentarla a nueve o diez millones, como ha ocurrido en 2018, ya que las cuentas anuales han sido favorables.

El ejecutivo destinará un montante de seis millones para abonar deuda bancaria este año

Otro aspecto que resaltó el coordinador general es que el Periodo Medio de Pago (PMP) del consistorio se encuentra dentro de los límites que marca la legislación. A estas alturas, excepto la deuda, no existe ningún indicador que esté en cifras no normalizadas. «Cuando accedimos al gobierno, todos los indicadores estaban disparados y ahora, se han consolidado dentro de la normalidad. Acabaremos la legislatura siendo la única corporación de la historia que no sólo no ha generado deuda, sino que la ha reducido», finalizó.