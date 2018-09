El gigante morado pierde a uno de sus pilares Toni Puig junto a la edil de Deportes Lydia Morant y representantes del CC El Garbí. / àlex oltra S. ROCA GANDIA. Viernes, 7 septiembre 2018, 01:08

El CC El Garbí ya sabe que Toni Puig no seguirá entrenando a sus vallistas. El técnico y la entidad morada han confirmado un desencuentro que venía gestándose semanas atrás y que acabó con la fulminante marcha del entrenador más laureado de la historia de atletismo local.

Puig no acepta las condiciones impuestas desde la entidad y constata el temor adelantado ya semanas atrás, de la caída de un club con cimientos inestables en el plano económico, incapaz de sustentar el impecable crecimiento deportivo generado desde entrenadores como Puig, Escolano o Denia.

Lo del gigante con pies de barro que tantas ampollas levantó hace unos meses confirmado en todos sus extremos. Puig no ha querido de momento hacer declaraciones. La otra parte, personificada en Jordi Pascual, responsable del área económica, tampoco. Los dos prefieren no hablar y optan por no hacerlo para no generar una polémica que a nadie iba a beneficiar. Subyace un enfrentamiento en lo deportivo que ha acabado minando las relaciones personales y a partir de ahí, la división de caminos parece la más razonable y apurando, la más sana.

Tiene la marcha de Puig un aire de descomposición que desde el club se apresuran a atajar con palabras: «vamos a seguir trabajando como hasta ahora poniendo el acento en la cantera» y con hechos, renovando al otro baluarte técnico, Juanvi Escolano. El técnico revelación de hace dos temporadas sigue controlando un buen número de atletas de elite internacional y aunque alguno de ellos como Faus ya ha recibido ofertas y es posible que, como ocurriera con Gemma Martí, alguno busque nuevos retos y abandone la nave.

Puig ha sido pieza fundamental en el mejor momento del club tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Su aportación ha sido clave en el ascenso a Primera División, aunque la pérdida de categoría puede haber sido uno de los desencadenantes de la subida de tensión en el entorno del club. Además, nunca en la historia de la ciudad un club había conseguido colocar a tantos deportistas en lo mas alto del podio nacional absoluto y mucho menos en Europeos y Campeonatos del Mundo.

Acaba una etapa pero se abre una nueva. Puig podría emprender camino en solitario, consolidando un viejo proyecto o enrolarse en las filas de un club de campaniñas. La opción de recalar en el Delikia parece perder fuerza. El club, mientras tanto, debe recomponerse y aclarar ideas. Toca rearmarse.