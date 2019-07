Geometría del hechizo refleja el «tránsito entre la nostalgia y la esperanza» José Manuel Prieto. / r. e. El primer poemario publicado en castellano por José Manuel Prieto muestra su vertiente más literaria alejada de la vida política del edil socialista ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Jueves, 11 julio 2019, 00:37

Geometría del hechizo es «un itinerario cronológico por las rutinas, las estaciones y sobre todo por un tránsito que siempre se mantiene en lo que escribo y define la manera que yo tengo de ver la vida, que es un tránsito entre la nostalgia y la esperanza».

Así define José Manuel Prieto su tercer poemario, el primero publicado en castellano, que acaba de ver la luz , y que se presentará mañana a las 20 horas en la Casa de la Marquesa de Gandia. Lejos de su perfil político, está el lado más personal del periodista y escritor, que no es desconocido en el ambiente literario de la ciudad, así como en el colectivo fallero, donde se ha alzado en numerosas ocasiones con varios galardones.

Reconoce que es un libro «más realista» que los dos anteriores que ha publicado y abre un «nuevo horizonte que me apetecía experimentar» con la publicación de la obra en la editorial Vitrubio, una de las más conocidas en poesía castellana y que incluso publicó obras de Gloria Fuertes en su última etapa.

La puesta de largo llega ahora porque la vorágine de la campaña electoral no le había dejado un hueco para hacerlo, aunque entre reuniones y actos institucionales, intenta «robar tiempo al sueño» o aprovechar la tardes o noches más tranquilas para dar rienda suelta a sus versos.

Las nuevas tecnologías no han hecho desaparecer el papel y el bolígrafo. Prieto reconoce que combina el ordenador y la escritura a mano porque «el teclado me permite escribir más deprisa, pero me gusta el ritual de escribir a mano». De hecho, confiesa que le gustan las libretas y siempre lleva una detrás, no sólo para tomar buena nota de la agenda institucional o de cualquier petición vecinal, sino para aprovechar cualquier momento para «plasmar en la libreta una idea que surge y que después se convertirá en un poema o en el hilo conductor de una historia».

En sus primeros pasos se ha centrado en la poesía porque lo considera más fácil ya que «se escribe como se lee y se hace en cualquier momento que tienes del día». Sin embargo, la narrativa exige «una cosa que yo no tengo, tiempo» porque considera que esta tiene un trabajo de «estructuración, argumentación y construcción de personajes donde además se deben hilar muy bien las tramas de la historia».

Un reto pendiente para el futuro del que ya tiene la historia, «pero no hay manera de convertirla en una trama única y sacarla de la cabeza, donde la tengo desde hace muchos tiempo». Mientras llega el momento, recomienda Geometría del hechizo para leer en la orilla del mar.