«Si el ZAS genera pérdidas en los pubs, demandaremos al Ayuntamiento»

Los empresarios del sector del ocio de la playa de Gandia tienen claro que no permitirán que la calificación de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en la plaza Castell y en las calles adyacentes afecte a sus locales o haga peligrar los puestos de trabajo de sus empleados.

«Si la aplicación de la ZAS en la playa nos genera pérdidas, demandaremos al Ayuntamiento de Gandia por daños y perjuicios», afirmó ayer el presidente de la Asociación de Pubs, Paco Torres.

El empresario denunció «una persución política» hacia su sector desde hace años: «Siempre hemos estado en el punto de mira del gobierno y hemos tenido que pasar por donde han querido, pero esta vez hay mucho en juego».

En ese sentido, Torres relató que los establecimientos disponen de dos licencias. «Los locales comenzaron a trabajar con permisos de bar con ambientación musical y después se nos obligó a tramitar el permiso de pubs». Esto para el empresario demuestra que siempre han cumplido las normativas y han hecho lo que se les ha pedido para garantizar el bienestar en la playa.

«Los pubs de Castell abrieron en los años 90. En ese momento trabajábamos hasta altas horas de la madrugada y también nos obligaron a cerrar antes», añadió. El propietario de varios locales añadió que toda esta política de «animadversión» por parte del Ayuntamiento ha debilitado este sector y «de seguir así, el consistorio se cargará el turismo de la playa de Gandia».

«Si no hay pubs no hay ocio, y si no hay ocio la gente no va a restaurantes ni heladerías. La playa está condenada al fracaso con estas políticas», agregó. Prueba de ello, añadió, es que hace unos años había más de 25 pubs en activo, dando trabajo a cerca de 500 personas, ahora «sólo quedan seis locales».

Los posibles recortes de horarios o la posible la retirada de licencias a locales que se baraja, dijo Torres, será «la estocada final». «Si toman estas medidas se perderán muchos empleos». Pero el empresario añadió que ni él ni otros propietarios piensan quedarse de brazos cruzados. «Estamos barajando llevar esta decisión ante el Tribunal Constitucional. Nuestros abogados están estudiando el tema», apostilló.

Por otro lado agregó que si se producen pérdidas económicas no titubearán y llevarán al gobierno local ante los tribunales. «Cada pub tiene dos licencias. Si nos recortan el horario todavía más perderemos dinero. Esto sería un claro perjuicio, ya que contamos con permisos pagados y abonamos nuestros impuestos, por tanto demandaremos al consistorio por daños y perjucios».

Torres dijo que su colectivo «nunca se ha opuesto a dialogar con vecinos o políticos», pero nunca les han llamado. Por otro lado, reclamó al área de Turismo, que dirige la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, que sea coherente: «La plaza Castell no es la misma de hace una década, cuando se inició el proceso judicial. Ahora casi no hay pubs, deben reconsiderar la aplicación del ZAS. El problema de la playa es el botellón en calle y apartamentos, contra eso debe luchar».