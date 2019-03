Gema, Mar y Alba elevan al máximo el poder femenino en el deporte de Gandia Alba Palmer con la medalla de plata. / lp Dos medallas en los nacionales de atletismo y un bronce en la Copa de Europa de taekwondo, balance de un fin de semana espléndido S. ROCA GANDIA. Martes, 5 marzo 2019, 01:08

Las atletas Gema Martí y Mar Morant y la taekwondista Alba Palmer han protagonizado un fin de semana que vuelve a poner en valor la eclosión del deporte femenino en Gandia y la comarca con un grupo excepcional de deportistas que no dejan de elevar el nivel en competiciones nacionales e internacionales.

Las dos atletas tomaban parte en el campeonato de España de lanzamientos largos de invierno y lo hicieron consiguiendo sendas medallas de bronce.

Para Gema Martí, todavía en edad sub-20, no deja de ser especialmente significativa su presencia entre las mejores especialistas de ámbito nacional. La alumna de Juanvi Escolano fue bronce en lanzamiento de martillo con una marca de 60.15 metros.

Mestre, Mayor, Garcés +y Faus ya tienen la marca mínima para participar en el Nacional de Aire Libre

Se unió a la fiesta Mar Morant que con una nueva medalla en disco, demostró que su regreso a la alta competición es para quedarse: «si me lo cuentan hace un año no me lo creo; estoy muy feliz», dijo la lanzadora entrenada por Pepe Clavier.

Por último, Alba Palmer tomó parte, gracias al programa de tecnificación desarrollado por la Federación Valenciana, en el Campeonato de Europa junior por clubes disputado en Grecia consiguiendo la medalla de plata.

Con este resultado, la gandiense se clasifica automáticamente para el Europeo individual de la categoría, previsto para después del verano en el complejo hotelero Marina d'Or.

El fin de semana también tuvo a la olivense Irene Garí compitiendo con su equipo el Valencia BC en la Copa de la Reina.

Triunfos masculinos

También los chicos se han sumado estos últimos días a los éxitos que ha conseguido el deporte femenino y pasan a engrosar un fin de semana de grandes logros deportivos en diversas competiciones.

Marc Mestre fue el mejor situado de los cuatro atletas gandienses del grupo del técnico Juanvi Escolano gracias a su medalla de plata. El lanzador consiguió un mejor registro de 17,30 metros. No menos brillante fue la actuación de Rubén Mayor que alcanzó la cuarta posición con 16,52 metros.

Guillermo Garcés mejoró su marca personal con 15,78 metros lo que le permitió finalizar en sexta posición. Los tres atletas pertenecen a la disciplina del Club de Córrer El Garbi. Por último, el atleta Víctor Faus que milita en las filas del Playas de Castellón, lanzó la bola hasta los 16,24 metros y acabó en quinta posición.

Estos cuatro deportistas ya tienen la marca mínima para participar en el Campeonato de España de Aire Libre que se celebrará en la localidad catalana de Granollers el próximo 6 y 7 de julio.