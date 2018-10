El garage-surf de los alicantinos Los Deformes, en directo en el pub Dublín

En apenas unas horas, a las 23.30, Los Deformes saltarán al escenario del pub Dublín de la playa de Gandia. Son un grupo de garage-surf formado por el afamado productor artístico italiano Francesco Minelli afincado desde 2012 en Rafal , un pequeño pueblo al sur de Alicante. En 2014, recluta músicos para interpretar su visión del rock and roll, surf y garage más salvaje y puro, componiendo el total de las canciones de la banda.

Le acompañan en el grupo Agente Reverb (guitarra y voz), The Bird (teclado farfisa y voz), Rocke (batería y voz) y Thunderbass (bass). Referencias a The Straitjackets o The Phanton Surfers , en su último Ep con cuatro temas que seguro impregnarán el ambiente del Dublín.

El 26 de octubre, un bocado gourmet, los mejicanos Los Sustos se presentarán en Pedreguer (pub Quatre Estacions), concierto incluido en su gira europea Fuera de control que les ha llevado a escenarios en las principales capitales del viejo continente.