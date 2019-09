La gandiense Carla Reig ultima su preparación para el Mundial en el CAR de Madrid La gandiense Carla Reig junto a sus compañeros en la selección en el CAR de Madrid. / LP La deportista del BoxSafor estará en la máxima competición del Kick Boxing en la modalidad de Ligth Contact S. ROCA Miércoles, 11 septiembre 2019, 23:24

gandia. La gandiense Carla Reig afina su estado de forma para el Campeonato del Mundo de kick boxing que se va a disputar en Sarajevo, Bosnia. La deportista gandiense compartió concentración con el resto de integrantes del combinado nacional que tomará parte en la cita mundial y en ella se trabajaron aspectos técnicos de cara a la gran cita.

Las magníficas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid acogieron a un nutrido grupo de aspirantes a realizar un gran papel en la cita en el país balcánico. Carla tiene 19 años y forma parte del club BoxSafor de Gandia.

Carla se mostró satisfecha por haber llegado hasta la selección absoluta, aunque ya participó en el Mundial junior de Dublín, El europeo del 2017 y el Open de Turquía en el 2018: «Siempre ha soñado con llegar a la selección absoluta; cuando empiezas a hacer deporte no te imaginas que puedas llegar hasta aquí, pero a medida que he ido progresando he ido luchando por cumplir con los objetivos que me he ido poniendo junto a mis preparadores».

Para Carla, el deporte de elite requiere muchos sacrificios, aunque le merece la pena: «es verdad que renuncias a muchas cosas que haría la gente de tu edad como estar más tiempo con las amigas o la familia, pero hago lo que me gusta y me compensa».

La selección está formada por Andrés Unzú, Mohamed Hamdi, Rubén García, Nayanesh Patrick, Patricia Herrera, Lander Ripodas, Ana Garrido, Aixay del Cristo y Roberto Hernández en K1, mientras que en Low Kick competirán Alberto Loureiro y Pedro Aurelio Alcolea. Por último en Light Contacta lo harán Miguel Serrano, Manuel García, Carolina Carrión, David Vizcarra, además de la gandiense.

El kick boxing es un deporte de combate de origen japonés en el que se mezclan técnicas de boxeo, karate y muay thai. La modalidad de Carla es la de Ligth Contact en el que las competiciones suelen ser ejecutadas con gestos técnicos muy bien controlados. No hay patadas bajas a los muslos o golpes de rodilla o codo y sí de cintura hacia arriba.