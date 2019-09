Gandia lidera un plan industrial en la Comunitat para revalorizar los polígonos Miguel Todolí, el edil de Políticas Económicas, Ferran Martínez, y Juan Pablo Tur. / àlex oltra Los empresarios y el Ayuntamiento confían en conseguir la máxima catagolación de sus áreas en un año y convertirse en atractivo empresarial ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Martes, 10 septiembre 2019, 23:11

Los empresarios de Gandia y el Ayuntamiento ya tienen redactado el plan director de polígonos 4.0 de la ciudad que pretende revalorizar las áreas industriales de la capital de la Safor para convertirse en polo de atracción de empresas grandes. Un proyecto «pionero e innovador en la Comunitat Valenciana», como lo definió el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), Miguel Todolí, y también presidente del polígono Benieto.

Con este plan industrial, Gandia se convierte en la primera localidad que presenta un proyecto de ciudad y no de polígonos por separado, aunando esfuerzos para «generar economía y empleo en nuestra ciudad», apuntó Todolí. Una apuesta por la industria que presentaron ayer en el Consistorio, además del presidente de la patronal, el edil de Políticas Económicas, Ferran Martínez, y el presidente de AES y del polígono Alcodar, Juan Pablo Tur, y que esta tarde a las 19.30 horas expondrán en Fomento a los colectivos empresariales y agentes sociales.

El concejal apuntó que este plan estratégico «dibujará la hoja de ruta de los próximos 10 o 15 años de la industria en Gandia». «Fijaremos un marco estable que nos permitirá situar la política de inversiones locales», señaló Martínez, quien añadió que el primer objetivo es «alcanzar la máxima calificación que otorga la ley a los polígonos».

El plan sirve de referencia para las nuevas empresas que buscan localización para sus inversiones

La mayor distinción es la catalogación de área avanzada y en estos momentos, tanto Alcodar como Benieto, se encuentran en un escalón inferior y están calificados como consolidados. Se trata de obtener la distinción de cinco estrellas, haciendo la similitud con los hoteles. Ambas partes coincidieron en que en el plazo de un año o año y medio esto será una realidad.

Este plan está basado en la nueva ley valenciana para la modernización de las áreas industriales y la catalogación, además de para optar a ayudas, sirve de referencia para las nuevas empresas que buscan localización para sus inversiones.

De momento, estas novedades se incorporarán a Alcodar y Benieto, pero desde la administración desean que «se haga extensible a Sanxo Llop y también a toda la comarca».

Captar inversiones

«Queremos mejorar y modernizar nuestros espacios productivos. Proporcionar unos objetivos y un marco estable que guíen la política de inversiones local en las áreas industriales», apuntó el edil. Todo con la finalidad de ser más competitivos y situarse en la vanguardia del sector.

Una de las apuestas más destacadas es la de impulsar una oficina de captación de inversiones. El edil desveló que se creó en la pasada legislatura pero que no se pudo poner en marcha por el plan de ajuste en el que está inmerso el Consistorio. No obstante, apuntó que es una «prioridad» aunque de momento no se ha elegido el espacio físico donde se ubicará.

Todolí hizo hincapié en que «queremos tener las mejores empresas en la ciudad y las más pioneras» y por ello «nos hemos puesto a trabajar como Gandia y no como áreas industriales independientes».

Por su parte, Tur destacó que «tenemos capacidad y potencial para crecer» y añadió que para convertirse en áreas industriales referentes también se deben implantar medidas de autoconsumo en las empresas.

Unos planes donde se priorice la sostenibilidad energética porque el consumo de electricidad supone un gasto «muy alto», aunque destacó que «lo principal es creer en nuestras empresas». El presidente de AES también lanzó su apuesta decidida para que Gandia «abandere el pacto industrial comarcal»

Entre los objetivos del Pla d'Acció Polígons 4.0 también destaca fomentar la innovación, la I+D, el crecimiento y el dinamismo de las pymes situadas en las áreas industriales de Gandia.