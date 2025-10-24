Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los carriles bici en Gandia. À. Oltra

Gandia inicia los trámites para implantar una zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento realizará encuestas para analizar la movilidad de los vecinos y fomentar el transporte sostenible

A. Talavera

Alzira

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:06

El Ayuntamiento de Gandia ha iniciado los trabajos preliminares para actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y desarrollar el proyecto técnico de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un nuevo equilibrio entre los distintos medios de transporte del municipio, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad.

Tal y como ha informado la concejal delegada de Movilidad, Tráfico y Transporte Público, Lydia Morant, el estudio cuenta con un presupuesto de 83.036 euros y permitirá generar dos documentos clave que ayudarán a Gandia a cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ establecidos por la Unión Europea, así como a acceder a subvenciones destinadas a la mejora de la movilidad sostenible en la ciudad.

Como primer paso en la fase de caracterización de la movilidad, el Ayuntamiento llevará a cabo una campaña de encuestas telefónicas y presenciales en la calle, además de una recogida de datos sobre tráfico transporte público, aparcamiento, peatones y ciclistas. Este proceso busca conocer de forma precisa los hábitos de movilidad de la ciudadanía y las sus necesidades de transporte. La información recopilada permitirá elaborar un diagnóstico cuantitativo y fiable, que servirá de base para diseñar planes y programas de actuación que ofrezcan soluciones concretas adaptadas al municipio.

«Una vez aplicamos las medidas del PMUS, podremos desplazarnos mejor por la ciudad y fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta», ha añadido Morant.

