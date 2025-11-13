Gandia inicia las obras del pabellón Gandia Arena, un motor para el futuro deportivo y turístico de la ciudad La primera fase terminará a finales de 2027, y ya se podrá utilizar la planta baja para eventos deportivos y culturales

R. S. Gandia Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:33

El pabellón Gandia Arena estará terminado el cuarto trimestre de 2027 en su primera fase, la cual cuenta con un presupuesto de 8,5 millones de euros. Ésta es la previsión del gobierno municipal respecto a uno de los proyectos más importantes y que forma parte de la gran transformación de la ciudad.

El alcalde José Manuel Prieto, ha visitado en la mañana de este jueves las obras, -que se iniciaron en octubre en los términos previstos-, junto con la primera teniente de Alcaldía, Alicia Izquierdo; la Coordinadora General de Urbanismo e Infraestructuras, Maite Alonso; el concejal de Deportes, Jesús Naveiro; y la presidenta de la Junta de Distrito de la Playa, Elena Moncho.

El pabellón Gandia Arena es, para Prieto, una infraestructura estratégica, por diferentes razones. La primera: supondrá una ampliación de las instalaciones deportivas de la ciudad, al tiempo que se renuevan y remodelen las ya existentes, circunstancia que permitirá a los clubs tener más espacio para poder desarrollar su actividad. El pabellón se incluye así en el Plan Resol, que si llevaba ya 6 millones de euros en la mejora de los espacios deportivos, suma ahora 8,5 millones de esta primera fase, con un total de 14,5 millones de euros.

La segunda razón: por la dimensión de crecimiento del campus universitario. «Es un pabellón universitario con un rumbo de planificación de las infraestructuras del campus con la colaboración institucional de la Universidad Politécnica de Valencia, y en un momento en el que hemos anunciado el Instituto Tecnológico de Investigaciones para las Ciencias del Mar».

En tercer lugar, es una infraestructura estratégica también para el turismo, dado que podrá acoger grandes competiciones nacionales e internacionales, y además, a lo largo de todo el año. «El pabellón será un tractor de oportunidades, con la llegada de operativas deportivas que ya irán a la próxima Feria Internacional del Turismo pensando en la apertura de este pabellón».

El plan de ejecución previsto contempla 3 fases. La primera, con 8,5 millones de euros; la segunda, con 5 millones de euros; y la tercera; con 5 millones de euros. Total: 18,5 millones de euros. Prieto ha remarcado que esta inversión «la hemos hecho con ambición de ciudad, pero con los pies en tierra, planificando lo que podemos pagar. Además no la hemos hecho a solas, sino con la colaboración económica de la Generalitat Valenciana del gobierno de Ximo Puig (3,2 millones de euros); de la Diputación de Valencia; y con otros colaboradores.»

La primera fase de las obras tiene un plazo de 24 meses de ejecución. Y una vez esté finalizada, el pabellón ya podrá utilizarse en su planta baja. Este espacio será también un contenedor de eventos de gran formato, de carácter musical o cultural, con una capacidad para más de 1.300 espectadores sentados y 4.000 derechos, pero a medida que se culminan las fases, este aforo aumentará.

Respecto al tamaño del proyecto, Maite Alonso ha remarcado que será tres veces mayor que el que tenemos actualmente en el polideportivo del pabellón multiuso. La pista central será de 32,10 x 57,30 metros, con tres pistas transversales de baloncesto y una longitudinal para fútbol sala y balonmano.

Por su parte, Alícia Izquierdo, subrayó que el Gandia Arena será un pabellón polivalente, que dinamizará la economía y el turismo a lo largo de todo el año. Además, ha añadido que es un claro ejemplo de compromiso con la sostenibilidad: un edificio autosuficiente y energéticamente eficiente, con consumo externo prácticamente nulo. Será un sitio que fomenta un estilo de vida activo y saludable, descongestiona otras instalaciones deportivas de la ciudad y crea nuevas oportunidades. «Estamos muy satisfechas de ver cómo este proyecto se hace realidad y estamos convencidas de que tendrá un impacto positivo para Gandia y la ciudadanía», ha concluido Izquierdo.