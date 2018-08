Gandia estudiará bonificaciones fiscales para los propietarios de casas afectadas por el fuego Un chalet de Marxuquera en lo alto de la montaña rodeado de árboles calcinados tras el incendio. / àlex oltra La exención de impuestos deberá autorizarla el ministerio ya que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un duro plan de ajuste ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Miércoles, 22 agosto 2018, 23:51

El Ayuntamiento de Gandia continúa estudiando todas las ayudas posibles que puede ofrecer el Consistorio para los propietarios de viviendas en Marxuquera afectados por el incendio forestal. Entre las posibles medidas, el ejecutivo baraja la opción de conceder bonificaciones fiscales a los propietarios que han sufrido daños en sus chalets. Esta es la intención del gobierno, pero antes esta futura propuesta deberá pasar por muchos trámites para que pueda ser una realidad.

Y es que no podrá tomar esta decisión si así lo desea, ya que conceder algún tipo de exención de impuestos a los afectados no depende de la voluntad del Ayuntamiento, sino del permiso del ministerio, que será quien tendrá la última palabra al respecto. Antes de llegar esta petición a la administración central deberá contar también con el informe favorable del interventor y luego con otros trámites que además están condicionados a la excepcionalidad del suceso.

El duro plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento de Gandia puede privar de ayudar con estas medidas a los propietarios afectados, ya que las directrices del ministerio de Economía son muy estrictas. No obstante, ayer el edil y portavoz accidental del gobierno, Miguel Ángel Picornell, apuntó que «se deberán estudiar todas las posibilidades dada la excepcionalidad» de este caso.

Picornell dejó claro que el gobierno local no descarta cualquier ayuda, siempre y cuando estén dentro del marco de la legalidad. El plan de ajuste impuesto a las cuentas municipales impide en estos momentos cualquier exención del IBI o otras tasas.

Ahora desde el Ayuntamiento se están valorando todas las posibilidades para ayudar a los afectados. También está pendiente por parte del Consejo de Ministros la declaración de zona de emergencia. Si el Gobierno central así lo decide, esta declaración podría ser una baza a favor del Consistorio para solicitar a Hacienda que les deje dar un paso adelante en esta cuestión dada la excepcionalidad del caso.

No obstante, desde el ejecutivo local se muestran muy cautelosos a la hora de hablar sobre esta cuestión porque no quieren crear expectativas y prometer unas medidas que no saben si podrán llevarse a cabo.

Comisión de estudio

Esta propuesta también fue solicitada ayer por el PP que pidió al ejecutivo local la exención del pago del IBI de naturaleza rústica y urbana a los afectados, así como la bonificación de otros impuestos como la gestión de residuos urbanos o el impuesto de vehículos a los afectados.

El portavoz del grupo municipal popular, Víctor Soler, propuso al gobierno dos vías de apoyo. En materia económica, al margen de las exenciones fiscales, desde el PP solicitaron que se amplíe el límite de ayuda establecido en 10.500 euros anuales de renta por unidad familiar para que puedan tener cabida la inmensa mayoría de propietarios afectados. Desde el PP también pidieron al Ayuntamiento que ayude a los propietarios con hipoteca en la mediación bancaria.

Los populares lanzaron otra propuesta al gobierno que ayer mismo presentaron por registro de entrada: la creación de una comisión de estudio formada por políticos y técnicos que tengan competencia en la materia o representantes de otras administraciones. Soler quiere que esta comisión «investigue lo qué pasó, cómo pasó o cómo se atendió la situación de emergencia». «Queremos estudiar propuestas, medidas o iniciativas para que nunca vuelva a ocurrir», apuntó el portavoz popular.

Por su parte, el Ayuntamiento continúa trabajando en las tareas postemergencia que son de su competencia como la limpieza de las vías o la retirada de elementos peligrosos. Además, está al frente de la coordinación de las labores de otras administraciones.

Las primeras ayudas han comenzado a llegar. El Ministerio de Agricultura ya ha anunciado una partida económica de 750.000 euros que el Gobierno destinará a la reforestación de la superficie calcinada en el incendio de hace unas semanas.