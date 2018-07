Gandia echa mano de nuevas tecnologías para revolucionar el turismo y atraer más visitantes Diana Morant y Francesc Colomer, acompañados por otros responsables del gobierno local. / Àlex Oltra El gobierno local recibe 120.000 euros de la Agència Valenciana para impulsar la Ruta de los Borja y modernizar los servicios de la playa LUISA BORI GANDIA. Jueves, 26 julio 2018, 00:24

La Ciudad Ducal se sube al carro de las nuevas tecnologías para promocionar el destino turístico y demostrar que es mucho más que sol y playa. La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, firmaron ayer un convenio que proporcionará a Gandia 120.000 euros para poner en marcha productos turísticos de calidad y elementos promocionales relacionados con los Borja.

Morant dijo estar satisfecha con esta inversión: «Gandia va a convertirse de manera decidida en territorio Borja», dentro de la Ruta dels Borja en la que están trabajando desde el inicio de la legislatura.

Tras la firma, Gandia se incorpora a los municipios turísticos de la Comunitat Valenciana que reciben un convenio de colaboración como este, cuya inversión se empleará en potenciar y comercializar la Ruta dels Borja con la finalidad de ofrecer al visitante un nuevo atractivo turístico.

La firma del acuerdo fue calificada por la alcaldesa como «histórica». La primer edil declaró que la Agència Valenciana de Turisme, atendiendo a la realidad de la ciudad, ha querido apostar y ayudar al trabajo que realizan desde hace años para potenciar una marca que liga Gandia con el pasado más esplendoros, los Borja, «que dieron al mundo dos Papas y a Gandia un ducado que fue epicentro cultural y patrimonial en pleno Renacimiento europeo».

El acto tuvo lugar en el Centro de Turismo (CdT) Alquería del Duc. Morant explicó que la elección de este lugar no fue arbitraria si no que se debió a que es «una casa compartida por la Agencia Valenciana de Turismo y Gandia» y a que es una casa Borja.

Además, el lugar donde se desarrolló la firma del convenio está relacionado con las acciones que se llevarán a cabo gracias a este. Y es que en adelante se organizarán visitas guiadas a L'Alquería del Duc que explicarán a los visitantes qué es ese edificio y el entorno natural en el que se encuentra.

La alcaldesa apuntó que se trata de «convertir este espacio en un producto turístico más» y señaló que la gestión turística se encamina «a la puesta en marcha de productos con los que los visitantes puedan sentirse inmersos en la ciudad».

Morant señaló que con este convenio se pretende trabajar la gestión turística inteligente y estar a la altura del reto de convertirse en una playa inteligente.

La alcaldesa también indicó que gracias a los recursos del Gobierno autonómico se puede poner en marcha «uno delos proyectos mas ilusionantes de Gandia, que es unir la marca Gandia con la Marca Borja».

Con este convenio también se ha trabajado en otros productos y acciones de dinamización turística que mezclan las nuevas tecnologías con la historia y el patrimonio para, de esta manera, acercar a los turistas la importancia que los Borja tuvieron para Gandia.

Entre las acciones que se pondrán en macha gracias al acuerdo se encuentran varias de 'street marketing' que harán posible a los visitantes hacerse selfies en los lugares más emblemáticos de la ciudad sin estar realmente allí, o visitar lugares como el Palau Ducal o la Colegiata mediante unas gafas de realidad virtual.

Experiencia cultural

En esta experiencia les acompañarán de personas que serán formadas para que la experiencia sea la mejor posible. La alcaldesa también señaló que estas acciones se realizarán en otros puntos de España y en ferias turísticas .

Además, los visitantes interesados podrán visitar el casco histórico junto a un guía formado que tendrá acceso a imágenes 3D que trasladarán al visitante cinco siglos atrás, de modo que podrán comparar la ciudad en la que vivían los Borja y la actual.

Por su parte, Colomer remarcó que no es tan importante la cantidad de los que están aquí sino «la calidad de los que no están» y apuntó que hay que preguntarse el porqué de su ausencia y el porqué no conocen lo que pueden encontrar en Gandia.

El secretario expuso que este turismo experiencial por el que está apostando se asemeja a la mentalidad de los Borja, ya que pone al ser humano, y concretamente al visitante, en el centro de todas las cosas, siendo un destino turístico profundamente hospitalario.

Colomer también señaló que los municipios inteligentes «deben saber interpretar sus puntos de excelencia para crear un destino y en este punto los Borja son un referente».