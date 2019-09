Gandia destinará otros 200.000 euros de las ayudas del Consell a recuperar monte calcinado Terrenos forestales calcinados tras el incendio de Marxuquera junto a la CV-675 que une Gandia y Barx. / àlex oltra La cuantía económica para restaurar zonas agroforestales públicas aumenta tras no agotar los propietarios la subvención para reparar sus propiedades ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:25

El Ayuntamiento de Gandia recuperará 200.000 euros del remanente de ayudas para la restauración agroforestal destinadas a particulares afectados por el incendio de Marxuquera del verano de 2018. Una cuantía económica que invertirá en la recuperación de parcelas e infraestructuras públicas de la zona calcinada tras no cubrir los vecinos la totalidad del importe previsto para paliar sus daños.

«Pasaremos el remanente a la línea de ayudas públicas para agroforestal para no perder ningún euro en la recuperación de Marxuquera», destacó el portavoz del gobierno, José Manuel Prieto, que compareció con el vicealcalde Josep Alandete para dar cuenta de los temas tratados en la junta de gobierno.

Una situación que llega derivada tras no alcanzar la subvención total de 269.000 euros que el Consistorio había destinado de los 800.000 euros que el Consell había concedido en la línea de ayudas de agroforestal, mientras que para viviendas y equipamientos afectados la cuantía concedida por la Generalitat asciende a más de 1,8 millones de euros.

Desde el gobierno apuntaron que sólo 10 vecinos han acudido a la oficina de atención de afectados para tramitar la solicitud de este tipo de ayuda para paliar los daños del fuego en sus parcelas. De esa decena de propietarios, a ocho vecinos se les han concedido las ayudas con un importe máximo de 12.000 euros, mientras que a dos personas se les ha desestimado la petición porque entraban en otra línea de ayudas, apuntaron desde el ejecutivo.

Ante esta situación, la cuantía que recibirán estos ocho vecinos es de más de 68.000 euros, así que 200.000 euros no irán a ningún particular, y son los que el gobierno recuperará para inversiones públicas en la zona afectada. «Como no se ha acabado el dinero previsto, se pasará a la restauración pública», apuntó Alandete.

El ejecutivo indicó que la solicitud sólo de una decena de personas para lograr estas subvenciones es «poco», pero puntualizó que a estas ayudas sólo podían optar aquellas propiedades que no estuvieran cubiertas por seguros privados.

Puente de Montepino

Entre las inversiones previstas por el Consistorio está la rehabilitación del puente de acceso a Montepino. De hecho, el vicealcalde y responsable de Urbanismo avanzó que se está ultimando la redacción del informe para acondicionar esta infraestructura que fue dañada durante el incendio de agosto del año pasado. «Ahora la actuación municipal permitirá su recuperación y con unas mejores condiciones», manifestó Alandete, quien añadió que el Consistorio «tiene la obligación de incidir en esa recuperación de Marxuquera como estaba antes del incendio y haremos todas las campañas de reforestación que sean posibles».

De momento, este es el balance que han hecho desde el gobierno de Gandia tras cerrar el pasado 16 de agosto el plazo para la solicitud de ayudas agroforestales, mientras que para optar a subvenciones de inmuebles y equipamientos los propietarios tienen hasta el día 30 de septiembre.

El importe destinado por el Consell para paliar los daños en las viviendas afectadas por el fuego asciende a 1,8 millones de euros y desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento a los vecinos para que acudan a la oficina para tramitar sus solicitudes porque «es importante que el esfuerzo que se hace desde las administraciones lo aprovechen».

Tanto Prieto como Alandete, no adelantaron la cantidad de vecinos que han acudido hasta la fecha a tramitar las solicitudes a la oficina de atención de los afectados ubicada en la planta baja del Consistorio, y recordaron a todos que todavía pueden aportar la documentación necesaria para acogerse a estas ayudas.