Més Gandia constata en un plano de 2015 que el cauce del Vaca ya discurría paralelo al mar La imagen de la web desmonta el argumento esgrimido por el Ejecutivo de la Ciudad Ducal para que Xeraco se quede con los 600 metros de playa de l'Auir ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Viernes, 9 noviembre 2018, 01:07

Los representantes del Ayuntamiento de Gandia acusaron el miércoles en la playa de l'Auir al Consistorio de Xeraco de haber modificado la desembocadura del río para que ahora discurra paralela al mar y de ese modo adueñarse de más terreno en el litoral. Un hecho, que apuntaron, ha ocurrido en los últimos meses. Concretamente, como indicó la vicealcadesa Lorena Milvaques, una ocasión antes del verano, y otra en las últimas tres semanas.

Pero este argumento que desde la capital de la Safor utilizan para defender sus intereses por la propiedad de más de 600 metros de esta franja del litoral, se desmonta en un plano que la coalición de Més Gandia incluyó en su programa electoral de 2015 y que en la actualidad aún está en su página web. En la imagen donde la formación política habla de sus proyectos para la recuperación de los espacios naturales de Gandia, el trazado del río Vaca ya discurre paralelo al mar.

Una acción que para el ejecutivo de la Ciudad Ducal se ha producido hace unos meses, cuando ambos municipios ya se disputaban este tramo de la costa. Sin embargo, en enero de 2015 reflejaban en un mapa que la desembocadura ya discurría tal y como está ahora. Lo que actualmente para el PSPV y Més Gandia es una actuación reciente tras iniciarse la disputa, no lo era así hace años para la coalición de izquierdas.

Unilateral y voluntaria

«Queremos saber por qué se ha alterado la desembocadura y ahora discurre paralelo al mar». Esta afirmación del edil José Manuel Prieto del pasado miércoles sobre la playa de l'Auir y las declaraciones de la vicealcaldesa donde apunta que «de forma unilateral y voluntaria el Ayuntamiento de Xeraco ha decidido modificar el tramo final del río» evidencian que lo que ahora ellos consideran una novedad, hace casi cuatro años parece que ya era así.

La edil de Més Gandia apuntó que la alteración del cauce del Vaca «es una actuación grave». Para Milvaques, «el eje del río es el que marca el deslinde entre Gandia y Xeraco, y así lo continuaremos defendiendo». Con esta consideración, la modificación artificial del tramo final da más metros al municipio vecino que actúa de ese modo en beneficio propio.

Pero sin embargo, Xeraco niega la actuación irregular de la que le acusan, y alega que para ellos el deslinde no lo marca el río por lo que no tiene sentido esa acción para ampliar sus dominios. Desde el ejecutivo xeraquero consideran que los términos municipales no pueden estar delimitados por un punto variable como es en este caso el trazado de un río porque crea inseguridad para marcar la separación entre distintos municipios.

Sorpresa

Durante el recorrido por la playa de l'Auir hace dos días, representantes de la comisión gandiense llegaron a apuntar que «sería la primera vez que un río transcurre en paralelo».

De hecho, la vicealcaldesa explicó que el pasado día 15 de octubre, día que inicialmente estaba previsto el amojonamiento, los topógrafos de Gandia accedieron por un punto por el que el miércoles ya no era posible pasar. «Esta es la sorpresa que nos hemos encontrado, que al llegar se ha modificado la desembocadura y llega mucho más lejos de lo que llegaba el día 15», apuntó la edil de Més Gandia.

Además, Milvaques puntualizó que «es la segunda vez que ocurre y eso es lo que vamos a defender ante la justicia porque queremos saber cuál es la voluntad de Xeraco para esta modificación». La edil fue rotunda al afirmar que en las tres últimas semanas Xeraco ha alterado el curso del Vaca y «no es correcto que se estén produciendo esos cambios cuando estamos haciendo un acto para esclarecer la propiedad de la zona».