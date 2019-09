Gandia cierra la Fira y perfila nuevos formatos para 2020 con mayor presencia de los Borja El espectáculo pirotécnico de Ricardo Caballer iluminó la plaza Mayor en la inauguración de la Fira i Festes de Gandia. / natxo francés El edil de Política Festiva comienza a estudiar los cambios para el futuro modelo y apuesta por introducir más conciertos y más accesibles ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Martes, 1 octubre 2019, 00:56

La ciudad de Gandia despidió ayer la Fira de 2019 con un castillo de fuegos artificiales. Punto y final a una edición que abre un nuevo modelo de fiestas para el próximo año que aunque mantendrá el formato de éxito en cuanto a fechas, es decir, de viernes a lunes, apuesta por dar un giro para buscar una revolución con una evolución.

Con la jornada festiva en honor a Sant Francesc de Borja aún a medias, el concejal de Escena Urbana y Política Festiva, José Manuel Prieto avanzó a LAS PROVINCIAS algunas líneas de actuación que pretende llevar a cabo para la edición de 2020. El edil socialista indicó que desde la concejalía que dirige le gustaría a apostar por «un acto relevante con presencia destacada de la familia Borja».

La intención es incluir a la estirpe valenciana dentro de la programación de la Fira para que ocupe un lugar destacado dentro de las actividades, posiblemente el día en honor al patrón Sant Francesc de Borja, aunque no precisó más detalles, ya que todavía quedan 365 días por delante para que los espectáculos regresen otra vez a la calle, ya que la Fira, si no hay cambios será del 2 al 5 de octubre .

Otro de los objetivos de futuro del departamento de Política Festiva son las actuaciones musicales. Prieto apuntó que entre las modificaciones quiere incluir más conciertos y que estos sean «más accesibles o gratuitos», aunque puntualizó que sin dejar de lado la colaboración público-privada como ha sucedido en los últimos años. Del mismo modo, señaló que quiere introducir «nuevos espacios en la programación».

De momento, aún es pronto, aunque la Fira comienza a prepararse con un año de antelación. A partir de hoy, primero será tiempo de análisis de lo que ha sido la edición de este año y después la concejalía deberá abordar los cambios que pretende llevar a cabo y estudiar las posibilidades de futuro.

Satisfacción

A pesar de que todavía ayer el edil de Escena Urbana y Política Festiva no tenía cifras oficiales de asistencia de público a espectáculos y conciertos, si que manifestó que la «Fira ha sido un éxito de público» y mostró su satisfacción con la programación de estos cuatro días en los que además destacó que no ha habido ninguna incidencia en materia de seguridad. «Hemos tenido muchísima afluencia de público», puntualizó Prieto, a pesar de que insistió en no tener datos concretos de afluencia de personas a las diversas actividades programadas.

Respecto a las novedades introducidas este año, el concejal socialista se mostró «muy contento», sobre todo con los actos de inauguración, que ha sido la gran apuesta. Ricardo Caballer iluminó el cielo de Gandia en la plaza Mayor con un espectáculo piromusical donde el fuego fue el gran protagonista.

La creación de la Concejalía de Política Festiva arrancó con la nueva legislatura, así que de momento ha habido poco tiempo para que Prieto dejará su huella en la programación. Además del espectáculo inaugural, el tardeo con música en directo en la zona del 'street food' también se ha estrenado este año con gran presencia de público.