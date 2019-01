La UE Gandia busca sustituto a Ángel Ayllón, que cesa en su cargo interino Ángel Ayllón en una imagen de archivo junto a Juan Climent. / lp El club viola anunciará durante la jornada de hoy el relevo del técnico para tratar de salir de la situación crítica en la que se ha colocado REDACCIÓN GANDIA. Martes, 22 enero 2019, 00:38

Ángel Ayllón no seguirá entrando al primer equipo de la UE Gandia después de que el club le comunicara que abandona su posición interina como técnico para centrarse en la dirección de la cantera, cargo que compatibilizaba con el de entrenador.

El club tomó esta decisión después de la derrota en Pego, para intentar revertir la negatividad que rodea al primer equipo que, pese a las incorporaciones, sigue sin puntuar aun mostrando mejoría que no se traduce en resultados tras los encuentros.

No está siendo un año fácil en la entidad viola, que tras el paso del Rafa Gomar en la primera parte de la liga optó por la figura de Ayllón como técnico provisional a la espera de la incorporación del entrenador definitivo.

El club confía en cerrar tres incorporaciones en las próximas semanas, además del nuevo técnico

Sin embargo, la mejoría que había experimentado el equipo alargó la estancia de Ayllón aunque finalmente se opta por el cambio de entrenador.

En un comunicado, el club agradeció ayer el trabajo de Ayllón: «ha demostrado sobradamente su implicación y compromiso con el club. Llegó el primer equipo en una situación muy compleja y lo ha dado todo por revertirla. Ahora le pedimos un nuevo esfuerzo para que se centre en la cantera donde está realizando un gran trabajo».

La UE Gandia está atravesando la peor crisis desde que está en Preferente. Es colista y está a ocho puntos de la permanencia. Pese a ello, la directiva comunicó ayer a sus socios que va a seguir trabajando y no se va a dar por vencida hasta revertir la situación.

Además del cambio de entrenador, el club confía en cerrar tres incorporaciones más. La primera en llegar sería la del mediocampista Benji con quien se cerró el acuerdo la semana pasada pero que no pudo debutar en el partido con el Pego al no tener tramitada la ficha. Benji es un contrastado medio centro con experiencia en equipos como Benigànim y Silla. A última hora de la tarde de ayer se produjo una reunión entre la dirección y uno de los técnicos favoritos para ocupar el cargo. A la hora de cierre de esta edición todavía no se había decidido el sustituto de Ayllón.

El club está detrás de los servicios de un entrenador con perfil contrastado y con experiencia. Los próximos rivales en liga serán el Castellonense, Monte Sion, Tous y Denia. Tres equipos de la zona alta y un rival directo en la lucha por eludir el descenso. Para el próximo encuentro se recuperará a Blázquez una vez cumplido el partido de sanción.