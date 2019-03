Gandia aporta el Plan General de Xeraco para certificar que la playa de l'Auir es suya Desembocadura del río entre los términos Xeraco y Gandia. / r. e. El Consistorio que preside José Tejada ha corregido el documento de planteamiento urbanístico pero aún no lo ha aprobado ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:09

La respuesta del Ayuntamiento de Gandia a la resolución del juez de no admitir a trámite el recurso que habían interpuesto contra el acuerdo del pleno de Xeraco para iniciar el expediente de delimitación del término en la playa de l'Auir no se ha hecho esperar. Apenas unas horas después de que el Consistorio xeraquero hiciera público el fallo del juzgado, el ejecutivo de la Ciudad Ducal ha contraatacado.

El ejecutivo de la capital de la Safor ha hecho público el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Xeraco donde asegura que esta localidad reconoce que los límites entre ambos municipios coinciden con los que plantea Gandia. El portavoz del gobierno, José Manuel Prieto, ha señalado que «el plan general es el que actualmente Xeraco tiene en vigor» y este documento certifica que el límite del término municipal termina en el río Vaca. «Un argumento, que tiene mucha potencia, y que nosotros lo hemos incorporado a la demanda ante el Contencioso Administrativo», apuntó el edil.

El Consistorio gandiense ha puesto en conocimiento del juzgado la documentación que avala esta situación, que hasta el momento no había hecho pública pero que ahora ha decidido usarla para defender sus argumentos.

Sin embargo, desde Xeraco alegan que el PGOU está revisado y corregido y no marca esa delimitación, aunque el nuevo documento de desarrollo urbanístico no está todavía aprobado, ya que se trata de una documentación pendiente de someterse a información pública. El plano que ha mostrado Gandia ha sido objeto de rectificación en la nueva versión del Plan General.

Desde el momento en que se inició el conflicto entre ambas localidades, Gandia siempre ha defendido que el río era el elemento separador, por eso también inició otro contencioso de manera paralela en el que acusó a Xeraco de alterar la desembocadura del Vaca, mientras que estos fijan los límites de acuerdo a un acta de 1904.

El fallo del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valencia en el que no se admite a trámite la demanda se ve en Xeraco como una victoria donde se muestran ganadores de la primera batalla judicial. No obstante, la resolución judicial no entra a valorar el fondo de la cuestión por lo que la decisión de a quién corresponden los 600 metros de la playa de l'Auir en disputa siguen sin tener un claro propietario.

Ante tal situación en la que todo está transcurriendo muy lentamente, Prieto ha manifestado que «el proceso no ha hecho más que empezar, se encuentra en una fase muy inicial». Para el portavoz del ejecutivo gandiense el fallo «no tiene efectos jurídicos, pero sí argumentos poderosos como los que hemos aportado». Prieto se pregunta «cuál es el nuevo elemento para que ahora Xeraco plantee un acto de delimitación dentro del término municipal de Gandia».