Gandia amplía el horario de los cementerios hasta el día de Todos los Santos Se incrementa la presencia policial en los accesos al camposanto y se recomienda usar el transporte público

A. T. Alzira Jueves, 30 de octubre 2025, 15:10

Gandia pone en marcha un dispositivo especial en los cementerio con motivo de la celebración de Todos los Santos. Este dispositivo se inició el miércoles y finalizará el 1 de noviembre en el cementerio municipal, y tiene como objetivo que todas las personas que visitan durante estos días el camposanto lo hagan en las mejores condiciones de seguridad y comodidad.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que se ha realizado, como cada año, una actuación intensiva en los cementerios de Gandia y Benipeixcar, que ha consistido en trabajos en las zonas verdes, revisión de materiales e instrumentos necesarios, instalación de contenedores para dar cabida a todos los residuos que se generan, además de repasar la pintura vial.

Otro aspecto que ha remarcado es que el horario del cementerio se amplía, ya que abrirá sus puertas desde las 8.00 de la mañana hasta las 18.30 horas hasta el 1 de noviembre. En cuanto al tráfico ya los accesos, se incrementa el servicio con cuatro agentes de la Policía Local por turno, además de contar con la colaboración de Protección Civil, que aportará un responsable y tres voluntarios. Por otra parte, habrá servicio preventivo sanitario de Cruz Roja disponible de 8.00 a 18.30 horas para atender cualquier emergencia.

Otra de las medidas puestas en marcha incluye un servicio especial de La Marina Gandiense con ampliación de horario del 30 de octubre al 1 de noviembre. Los horarios de salida desde el Grao hacia el cementerio serán en intervalos de una hora desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, y desde las 16:00 hasta las 18:00 horas. Las salidas desde el cementerio hacia el Grao serán a las 9:30, 10:30 y así sucesivamente hasta las 18:30 horas.

Prieto ha recomendado la utilización del transporte público para evitar aglomeraciones y seguir las indicaciones de la señalización y de los agentes para asegurar una visita tranquila y organizada.