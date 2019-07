Gandia abre una oficina para tramitar más de dos millones de euros de ayudas para el incendio Mobiliario de la terraza de una vivienda totalmente calcinado en una de las urbanizaciones de Marxuquera. / jesús signes El Consistorio facilitará a los vecinos las gestiones para pedir la subvención del Consell y podrán recibir un máximo de 15.000 euros si es primera residencia ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Viernes, 5 julio 2019, 00:39

El Ayuntamiento de Gandia ha dado un paso para facilitar que los vecinos afectados por el incendio de Marxuquera del pasado verano puedan tener facilidades en la tramitación de las subvenciones que concederá la Generalitat que asciende en total a más de dos millones de euros.

El Consistorio abrió ayer una oficina para atender a los afectados y proporcionarle la ayuda para los trámites, de modo que con una visita a la administración local tengan toda la documentación lista para presentar.

El edil de Gobierno Interior y Coordinación Administrativa, José Manuel Prieto anunció que tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOPV) de la línea de subvenciones del Consell, el ejecutivo ha habilitado esta oficina para que los afectados puedan complementar las aportaciones que hayan hecho sus seguros o las que han solicitado a otras administraciones.

En este caso, el Consell ha previsto dos líneas de ayuda. Por un lado para zona agroforestal, tanto pública como privada, y por otra, para viviendas particulares con el fin de poder cubrir los daños en bienes inmuebles o desperfectos en el equipamiento. El capítulo de subvenciones contempla una cuantía de 857.000 euros para reforestar el monte y las parcelas de los propietarios, mientras que la aportación para particulares asciende a más de 1,8 millones de euros.

En las bases publicadas por el Consistorio se distribuyen las cuantías según los daños cuantificados en la estructura de la vivienda o el equipamiento de la casa y siempre diferenciando si el domicilio afectado es o no la primera residencia. A pesar de que hace esta distinción, las ayudas abren la puerta a que personas que no han podido hasta la fecha obtener ninguna subvención, consigan alguna cantidad económica que ayude a paliar los daños ocasionados por el incendio del pasado 6 de agosto.

Distribución

Las cuantías por destrucción total de la vivienda, hasta el 100 % de los daños valorados, no pueden superar 15.120 euros, si es vivienda habitual, y 12.118 euros, si es vivienda no habitual, según especifican las bases del Consistorio que regulan estas subvenciones.

En cambio, por daños que afecten a las estructuras de la vivienda, hasta el 50 % de los daños valorados, no pudiendo superar 10.320 euros, si es vivienda habitual, y 8.974 euros, si es vivienda no habitual. Por daños en el equipamiento personal y doméstico básico de la vivienda, los propietarios podrán optar a una cantidad correspondiente al coste de reposición o reparación de los enseres afectados, que no podrá ser superior a 2.580 euros, si es vivienda habitual, y a 1.474 euros, si es vivienda no habitual.

Por contra, las subvenciones para zonas agrícolas están divididas en función del tipo de cultivo de los terrenos afectados, así como de los daños en instalaciones e infraestructuras cinegéticas o apícolas.

El portavoz del gobierno apuntó que la oficina, ubicada en la planta baja del Ayuntamiento ya está abierta y mantendrá el servicio a los vecinos afectados hasta el 30 de septiembre, último día para presentar las ayudas destinadas a las viviendas, aunque recordó que el plazo para optar a las subvenciones agroforestales finaliza el 16 de agosto.

Prieto aconsejó a los vecinos que soliciten cita previa para recibir atención en la oficina que estará abierta de 9 a 14 horas. Recordó que para este trámite el Consistorio ha puesto a disposición de los afectados el teléfono 962959800 en la extensión 9222, por mail a afectats@gandia.org o en la aplicación https://apps.gandia.org/citaprevia_incendi.

El edil socialista destacó que con esta atención el gobierno pretende que en «una única visita, en la medidas de nuestras posibilidades, se le pueda ayudar a cumplimentar toda la información en un único trámite y por tanto, termine de manera satisfactoria la visita de cada uno de los afectados, siendo más personalizada e individualizada».