La fuente de la plaza Crist Rei tendrá juegos de agua y recuperará las luces Un peatón pasea por la plaza Crist Rei de Gandia. / r. escrihuela Una actuación de 38.000 euros permitirá dotarla de chorros ornamentales y se plantarán ocho árboles para conseguir una zona de sombra R. ESCRIHUELA Miércoles, 13 febrero 2019, 00:57

El ejecutivo de Gandia quiere poner en valor la fuente que preside la plaza Crist Rei y para ello ha presupuestado una actuación de 38.000 euros para dotarla de chorros ornamentales e iluminación con el objetivo de que pueda lucir con mayor brillo en una de las zonas más transitadas de la ciudad que se ubica en la artería principal de Gandia, el paseo de Germanías.

A pesar de que no se trata de una fuente de valor patrimonial, si que tiene valor sentimental para los vecinos que la han visto siempre como parte de la arquitectura de la ciudad. Finalmente, y tras varios proyectos de remodelación de la plaza que no han cuajado por desavenencias entre el equipo de gobierno y el edil de Ciudadanos, Ciro Palmer, el Consistorio ha decidido únicamente apostar por este proyecto y no por uno más ambicioso.

Los ediles Miguel Ángel Picornell y Xavier Ródenas explicaron ayer los detalles de esta actuación que arrancará en dos semanas y que esperan que esté finalizada durante el mes de marzo. «Se trata de dotar a la plaza de unos efectos de agua que actualmente no tiene y recuperar las luces que hace años había, apuntó el concejal de Servicios Básicos.

Picornell confirmó que el entono de la plaza no va a sufrir modificaciones, y se mantendrá la valla perimetral del recinto y la zona ajardinada. Además, Ródenas añadió que se plantarán ocho árboles para conseguir una zona de sombra que durante los meses de calor ayude a paliar la insolación a los usuarios de los bancos que existen en la plaza. Con esta actuación se sumarán nuevas especies caducifolias al entorno de la redonda que acompañarán a las actuales palmeras, que están catalogadas como árboles protegidos, según explicó Ródenas.

La empresa Piamonte, especialista en este tipo de labores, será la responsable de acondicionar la plaza de Crist Rei, que desde este verano ya luce con todo su esplendor tras restaurar parte del vallado artesanal que rodea el jardín.