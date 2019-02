Fomento promete al alcalde de Oliva que licitará el acceso sur antes del mes de mayo N-332, a su paso por Oliva. / lp El secretario de Estado confirma al primer edil que la actuación saldrá adelante en los próximos meses pese a la carencia de Presupuestos Ó.D. Jueves, 21 febrero 2019, 23:55

oliva. La licitación de las obras del esperado acceso sur de Oliva se realizará antes del mes de mayo. El secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, ha mantenido una conversación telefónica con el alcalde de Oliva, David González, en la que le ha confirmado que el Ministerio de Fomento trabaja con el fin de iniciar, antes del 28 de abril, el procedimiento de licitación y contratación de las obras de la Conexión Sur de Oliva, entre la AP-7 y la N-332.

El BOE del pasado 14 de febrero, publicó la resolución del Ministerio de Fomento de la aprobación definitiva del proyecto de construcción de la Conexión Sur de Oliva Fase 1 de la Variante de la Safor. Una aprobación imprescindible para poder licitar las obras, en adelante. Tal como manifestó González, a pesar de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, es posible el inicio de la tramitación de la licitación de las obras de la Conexión Sur.

El hecho de que se hubieran aprobado los Presupuestos era muy positivo para el proyecto porque preveía 12 millones de euros. «Pero, al final, en 2019 no se podrá gastar ni un solo euro, porque no dará tiempo, ya que las obras no estarán adjudicadas antes de 2020, en el mejor de los casos», añadió.

Además, 12 millones de euros tampoco es el importe íntegro del proyecto (28,5 millones). Lo cual, evidencia que sí es posible licitar las obras, aunque no se disponga, de salida, de la partida presupuestaria completa.

Previsión plurianual

La legislación vigente prevé la posibilidad de la licitación con carácter plurianual de las obras de la Conexión Sur de Oliva. De hecho, es una práctica habitual cuando el plan de obra de un proyecto supera una anualidad, como es el caso.

Ante esta confirmación, el alcalde ha señalado que se trata de una buena noticia que va en el sentido de hacer realidad una de las infraestructuras más demandadas por parte de la ciudad, así como por los miles de personas que nos visitan o atraviesan Oliva. Ahora, esperamos que antes del 28 de abril el expediente de contratación esté iniciado.