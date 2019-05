La Fira del Motor cierra con un 15% más de ventas pero con menos público que otros años Unos vecinos de Gandia pasean durante el pasado fin semana por Germanías, donde se exponían decenas de turismos. / ó. de la dueña El sector confía en que se rebasarán los seis millones en transacciones y lamenta el descenso de visitas de clientes de las Comarcas Centrales Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Lunes, 6 mayo 2019, 23:45

La Fira del Motor de Gandia ha cerrado su octava edición con más ventas que en ediciones anteriores. A falta de las cifras las oficiales del sector del motor de la ciudad, la media de transacciones ha subido un 15% respecto a 2018. Esto supone que también se habrían rebasado los seis millones de euros de operaciones a los que se llegó en la edición anterior.

Los datos que se tienen en este momento son provisionales, pero desde varias empresas de Gandia que han participado en la feria de este año se ha coincidido en que las ventas han crecido entre un 10 y un 20%. Algunas marcas son más precisas y ya ofrecen cifras concretas, tanto de número de vehículos vendidos como de ingresos durante el certamen de 2019.

Hasta un total de seis marcas indicaron ayer que el aumento «ha sido del 15%». «Hemos realizado más operaciones que el año pasado, de eso no hay duda», precisaron. Es más, desde uno de los grupos que aglutinan varios sellos añadieron: «En 2018 se vendieron 82 turismos, este fin de semana han salido 104 vehículos de nuestro stand».

Pero estos datos contrastan con la menor afluencia de público a la Fira del Motor de Gandia durante el pasado fin de semana. Sobre esta cuestión, el presidente de la Asociación de las Empresas del Motor, Víctor Moll, dijo que el colectivo va a estudiar qué puede haber pasado. «Ha habido menos gente en la calle, eso es así. De forma paralela se han cerrado más acuerdos que en ediciones anteriores».

Ante esto, Moll recordó que las primeras horas del viernes comenzaron muy bien en los diferentes stands de la feria. «Desde la apertura a las 12, hasta la hora de comer, se vendieron bastantes vehículos, lo que hacía presagiar una buena jornada de trabajo. Pero la lluvia hizo que el día se estropeara y no hubiera visitas».

Sin embargo las cosas cambiaron durante el sábado y el domingo: «Toda la gente que no pudo venir el viernes, lo hizo durante el fin de semana». Pese a ello, Moll remarcó que hubo «menos personas en la calle». «En algunos momentos no se veía a nadie en las plazas donde había exposición y eso otros años no ha ocurrido», remarcó.

Compras locales

Los primeros datos que tiene el presidente indican que buena parte de los vehículos vendidos se han quedado en la Safor. «Hasta el 90% de las transacciones, a falta de cifras definitivas, han sido para vecinos de nuestras poblaciones»

La llegada a Gandia durante la feria de posibles compradores de comarcas del interior de Valencia o de la costa de Alicante ha caído, añadió Moll

Este tipo de clientes sólo han representando un 10% del total, según las primeras cifras, cuando en años anteriores ha sido del 30%. «Tenemos un sabor agridulce. La feria ha ido muy bien, todo apunta a que hemos vendido más, pero ha faltado gente de las comarcas centrales y eso nos preocupa».

Moll dijo que se estudiarán cuáles han sido los motivos para este cambio: «Quizá ha sido el tiempo o en materia de comunicación se nos ha quedado algo por hacer». Finalmente mostró su satisfacción por las ventas en la Safor, pero remarcó que no está del todo claro si estas transacciones suponen «adelantar o retrasar ventas que se pueden hacer en Gandia en otras épocas».