El fichaje estrella del UPB Gandia es Carlos Gil

El Units Pel Bàsquet Gandia anunció ayer por sorpresa la renovación de Carlos Gil, escolta formado en el club, y que parecía descartado para el nuevo proyecto de Víctor Rubio. El jugador ha llegado a un acuerdo para seguir una temporada más, después de un verano en el que ha esperado alguna oferta de superior categoría que no ha llegado a fructificar.

Gil ha sido un pilar fundamental en el equipo y su ausencia por lesión fue muy sufrida por técnicos y compañeros. Su aportación tanto dentro de la cancha como fuera de ella, su capacidad anotadora, sobre todo desde la línea de tres puntos, y su liderazgo, son valores añadidos que el club recupera cuando la plantilla parecía cerrada definitivamente con la llegada del ala-pívot americano Sultan Aminu.

El gandiense declaró ayer sentirse plenamente metido en su nueva etapa en el club: «ha sido un verano extraño. Ya le dije al club que quería dedicarme a desconectar, prepararme para estar mejor e intentar un cambio en mi carrera para ir hacia arriba. Creo que es entendible. Las circunstancias han querido que esa posibilidad no sea suficientemente clara como para poder marchar porque para estar en parecidas condiciones prefiero estar en casa y ayudar a mi club de siempre». Gil no esconde que ha pasado por momentos difíciles: «durante este tiempo ha habido de todo, sentimiento de frustración por no concretar mi futuro, pero también sentimiento de alegría por seguir en Gandia, con mis compañeros y cerca de mi gente. Desde el momento en el se ha confirmado que sigo, ya tengo la cabeza sólo puesta aquí y con las mismas opciones que los demás de contar con la confianza del entrenador».

Meses atrás, Víctor Rubio reconoció haber mantenido una conversación con Gil en la que el jugador le planteó sus inquietudes respecto a su futuro: «fue una reunión de dos personas adultas. Es perfectamente entendible que tuviera ambiciones». Meses después los caminos de ambos vuelven a encontrarse.