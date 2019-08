Los festeros de Xeraco de 2018 invierten sus ahorros en proteger el patrimonio local Festeros del Crist de 2018 de Xeraco con el párroco en la ermita del Santíssim Crist de l'Agonia. / lp La Peña Va Rodat destina una partida económica que no gastaron en las fiestas a pagar unas rejas para custodiar la imagen del patrón IÑAKI LÓPEZ XERACO. Miércoles, 14 agosto 2019, 00:07

Los 'Festers del Crist' de Xeraco del año 2018 han decidido que una partida economica de las fiestas que no usaron se convierta en una inversión para el municipio y no se destinen a causas ajenas fuera de él. La cuantía económica de sus ahorros, que prefieren no hacer pública, ha ido destinada a proteger el patrimonio histórico y religioso de la pequeña localidad de la Safor.

Según contó a LAS PROVINCIAS uno de los miembros del grupo de 'festers' de la Peña Va Rodat, Dani Canet, se reunieron para gestionar el dinero al que no le habían dado uso durante los días de fiesta y siguieron la premisa unánime de que formara parte de alguna iniciativa importante para el municipio.

Tras una deliberación conjunta, los jóvenes consideraron que el destino de la donación sería la Ermita del Santíssim Crist de l'Agonia de Xeraco. De esta manera hicieron coincidir todo lo que envolvía a su ayuda económica. Dejaban el dinero invertido en su municipio y además proporcionaban una ayuda considerable en la mejora del lugar de culto al Cristo al que rinden homenaje en las fiestas patronales.

Con esta inversión se ha podido instalar unas rejas como medida de protección de la imagen del santo para que los visitantes y turistas que quisieran acercarse a la ermita pudieran observarlo a la perfección pero a la vez se aseguraba su protección ante cualquier tipo de acto vandálico que se pudiera ocasionar.

El párroco de este templo religioso agradeció el generoso gesto de los 'festers' de la Peña Va Rodat durante la eucaristía del pasado 6 de agosto. En la misa hizo mención a los jóvenes por su colaboración en los trabajos de mejora de uno de los edificios más importantes para los vecinos de Xeraco.

Más allá del motivo religioso de la donación, los miembros de la peña también quisieron ayudar económicamente a los festeros de este año con la celebración de una verbena el día de Pascua.

La decisión de este grupo ha ayudado a la pequeña localidad a fomentar y preservar su riqueza patrimonial tanto en el ámbito histórico como en el cultural, además de llevar a cabo una acción solidaria de manera totalmente voluntaria a favor de uno de los edificios más importantes del municipio.