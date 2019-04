La falla Prado estudia si recurre el dictamen que avala la sanción impuesta por la Federació La falla Prado recogiendo este año los premios al mejor ninot indultat de la categoría de Especial. / natxo francés La jueza desestima la demanda interpuesta por los falleros contra la medida de la Comisión disciplinaria por retirar ninots del monumento antes de la cremà ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Sábado, 6 abril 2019, 00:28

La justicia ha dado la razón a la Federació de Falles de Gandia en la demanda interpuesta por la comisión de Plaça Prado tras ser sancionada por retirar ninots del monumento grande de 2018 antes de la cremà. El juzgado de instrucción número 2 de la capital de la Safor ha desestimado la demanda de la comisión, aunque la sentencia no es firme y Prado tiene 20 días hábiles para presentar un recurso de apelación si así lo estima oportuno.

Ante el fallo judicial, la falla ha convocado una asamblea para el viernes día 12 donde abordará la decisión, como apuntó a LAS PROVINCIAS el vicepresidente, Juan Martí. Durante los próximos días valorarán la sentencia, ya que conocieron la decisión de la jueza el jueves y «no habido tiempo material para valorar el fallo».

Al respecto de si recurrirán la sentencia, Martí apuntó que se trata de una decisión que «no puede tomar unilateralmente la directiva ni el presidente», por ese motivo se ha convocado a todos los falleros a una asamblea. «Ahora tenemos que sentarnos con el abogado y saber lo que implica económicamente», apuntó Martí. Además, la magistrada ha condenado en costas a la parte demandante.

No obstante, desde Prado no quieren hacer más declaraciones y han remitido una nota a los medios de comunicación indicando que «cuando tengamos una decisión firme, la comunicaremos». Anoche, había convocada una asamblea de la comisión para tratar otros asuntos, pero en el orden del día no estaba incluida la valoración de este dictamen, ya que estaba convocada con antelación a conocer el fallo.

Por su parte, desde la Federació de Falles, el presidente Telmo Gadea, fue rotundo al afirmar, como hizo el jueves por la noche ante todo el colectivo fallero en la reunión de urgencia que convocó para comunicar la decisión judicial, que si el fallo «hubiera sido desfavorable, la Federació no habría recurrido». «Siempre mantuvimos la postura de aceptar lo que saliera», apuntó Gadea.

Tensiones

«En absoluto somos vencedores, porque no hay vencedores ni vencidos. Estoy satisfecho porque cuando estás en un pleito lo que quieres es ganar, pero feliz no puedo estar», puntualizó el presidente de la Federació de Falles.

Y es que esta situación que se ha prolongado durante más de un año ha abierto una guerra entre falleros de la ciudad y han sido muchas las tensiones entre el colectivo que en ocasiones ha derivado en disputas e improperios. Ahora desde la Federació consideran que hay que «dar carpetazo» a este capítulo y continuar.

Gadea apeló al «sentido común, a restablecer las relaciones y cicatrizar heridas». El presidente de la Federació aboga por «tender puentes» para que todo continúe como antes de que sucediera este hecho. «Esto es un punto de inflexión para lo que no tiene que ocurrir jamás», destacó a la vez que recordó que «hemos llegado demasiado lejos con esto».

La historia de este proceso judicial se remonta a hace más de un año y sentó en el banquillo el pasado 13 de marzo al máximo representante de la Federació y al presidente de Prado. Tras finalizar las fiestas de 2018, se abrió un proceso tras la denuncia de 14 de las 23 comisiones en las que acusaban a la falla Prado de haber retirado ninots de su monumento grande antes de la cremà. Un hecho que según el reglamento aprobado por las comisiones, incluida la propia afectada, podía ser sancionable.

La Comisión disciplinaria vio probado que Prado retiró ninots y decidió sancionarla con 300 euros, más la retirada del banderín del segundo premio que había obtenido en la categoría de Especial, que también implicaba la devolución de la cuantía económica que correspondía a ese galardón y que ascendía a casi 3.000 euros. La multa fue abonada por la comisión en su día, mientras que el premio en metálico no se le llegó a entregar.

La comisión acató la multa pero decidió recurrir a la vía judicial por no estar de acuerdo con la sanción. Tras un año de conflictos, en manos de Prado está zanjar el tema definitivamente o recurrir la decisión.