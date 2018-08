Los extintores del parking del Passeig de Tavernes siguen sin reponerse tras el asalto Los extintores siguen colgados, aunque hace semanas que unos vándalos los vacioarons. / lp Un grupo de vándalos accedió al aparcamiento y vació varios de los recipientes que guardan material para erradicar posibles incendios REDACCIÓN TAVERNES. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:31

El pasado 27 de julio, un grupo de gamberros asaltó el parking del Passeig del País Valencià de Tavernes de Valldigna y vació varios extintores en las dos plantas de este aparcadero.

Han pasado más de dos semanas y los extintores vaciados siguen sin reponerse, esto supone un peligro en caso de que producirse un incendio en el interior del parking, ya que los extintores no podrán cumplir con su función.

Los extintores que fueron vaciados siguen colgados, pero al acercarse a ellos se puede ver que no tienen ninguna presión y que por tanto son inservibles. Por norma general, cada 15 metros partiendo del punto de evacuación debería colocarse un extintor. Esto supone que al no estar repuestos los extintores tras casi 20 días, el parking del Passeig no cumple con la norma contra los incendios.

Esta no es la única deficiencia que se ha detectado recientemente en el aparcamiento. El pasado domingo, una persona con movilidad reducida quedó atrapada en el parking sin poder salir. El ascensor no funcionaba, posiblemente por las tormentas del fin de semana, y le resultaba imposible marcharse por las escaleras o las rampas de acceso de los vehículos.

Era bien entrada la noche y fue necesario que otro usuario que entró en el parking lo ayudara para poder irse del lugar. El cliente que le auxilió tuvo que empujar a la persona con su silla de ruedas corriendo para poder salir por la rampa de acceso de los turismos, ya que la inclinación de esta impide que el usuario de la silla pudiera utilizarla o que se pudiera salir empujando sin velocidad.

El parking no tiene supervisión presencial desde primera hora de la tarde del viernes hasta la mañana del lunes. La Policía Local atiende las incidencias que se puedan producir, pero básicamente en cuanto a apertura y cierre de barreras.

El concejal y alcalde en funciones, Enrique Chofre, señalaba a este rotativo que desconocía el problema de los extintores y mantenía que el próximo día laborable lo consultaría con los operarios del parking para que repusieran los elementos de extinción por otros de repuesto.

Respecto al fallo en el ascensor, indicaba que hay un servicio de alarma que funciona las 24 horas contratado con una empresa de ascensores.