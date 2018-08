Explosión del Pin Up Festival con un cartel de lujo para la quinta edición The Schizophonics en vivo. / lp Un total de 12 horas de música en la discoteca La Hacienda de Xàbia con reconocidos djs y actuaciones nacionales e internacionales en directo JOAN COMPTE XÀBIA. Viernes, 17 agosto 2018, 23:57

Ya suenan los tambores de guerra atronando desde el interior de la discoteca La Hacienda en pleno Cabo de San Antonio en Xàbia. Cuando todo hacía presagiar que este verano iba a ser uno más, con los hoteles llenos de turistas ávidos de sensaciones playeras, los organizadores del Pin Up Festival decidieron en su quinta edición dar una vuelta de tuerca más en cuanto a la programación de esta cita anual con sus feligreses.

En un rato, Mossén Bramit Morera i Els Morts comenzarán a afilar los cuchillos en lo que promete ser un aquelarre inolvidable en el aperitivo del festival. En el centro de Xàbia, a la hora del vermut y antes de la paella y de la obligada siesta.

A partir de las 21 horas, ya en la mítica discoteca La Hacienda de esta localidad de la Marina Alta comenzará el espectáculo musical. Cuatro bandas sobre el escenario donde han pasado formaciones de raigambre rockanrrolera y mejor hacer en sus últimas cuatro últimas ediciones además de djs con denominación de origen.

Comenzarán los gallegos The Phantom Dragsters que nos subirán a la ola con su delicias instrumentales dignas del mejor surf. Desde París , y en exclusiva para el festival Fuzzy Vox, trío de power pop en la onda de los más demoledores The Jam, The Knack , o los mismísimos The Hives.

Después de estas dos formaciones, saltará sobre el escenario del Pin Up el plato fuerte de la velada. Desde Boston la legendaria banda de garage de los años 80 Lyres, comandada por su alma máter Jeff Conolly que contará para la ocasión con el acompañamiento habitual de la formación incluyendo a Paul Murphy batería desde la banda de origen DMZ.

Cerrarán la sesión de directos los explosivos The Schizophonics, para muchos el grupo revelación del año. Desde San Diego una mezcla de MC5, Stooges , Hendrix , T. Rex y James Brown entre muchos con un directo salvaje.

Si a este cartel de bandas en directo le añadimos que además Turis Bang Bang del A Wamba Buluba Club, Constan Chao del Purple Weekend , Emilio Ortega del Mushroom Machine y Jose Miguel Crivillen del Cactus Club comandarán la sesión desde los platos para hacer bailar a la concurrencia hasta la extenuación.

Mercadillo de vinilos y rarezas, servicio de comida toda la noche y desayuno de chocolate con churros al cierre, además de autobús de ida y vuelta con recogida desde Oliva y Dénia cierran la oferta para esta noche que seguro hará que tu verano haya sido diferente.