El éxito de la auténtica paella en el país de los canguros

El cocinero y su socio Jorge Belenguer logran uno de los accésits del concurso internacional de Sueca y demuestran su valía en la 'terreta' El gandiense Ignacio Hernández imparte clases de cocina del plato valenciano en Australia donde posee una empresa de catering

gandia. Uno de los premios del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca viaja en estos momentos a Australia. La distinción lograda con uno de los accésits llega al país de los canguros metido en la maleta de un gandiense. Ignacio Hernández alzó el diploma el domingo junto a su socio, también valenciano, Jorge Belenguer.

Un premio que es la recompensa al esfuerzo de hace muchos años de un joven que emprendió rumbo a Oceanía con el objetivo de aprender inglés y que ha terminado impartiendo clases de cómo se elabora una auténtica paella valenciana, pero que además ha montado una empresa de catering y eventos con el plato típico como epicentro de los fogones.

La historia de Hernández comenzó hace 6 años cuando un licenciado en Educación Física y quiropráctico aterrizó en Australia. «Allí ni me plantee seguir con el deporte, directamente me metí en la cocina», apunta el empresario. Y es que según explica, en el restaurante donde comenzó a trabajar le regalaron el caldero, y luego él ya compró el paellero para poder cocinarla. Después vinieron las master class de paella y la empresa, pasando antes por los estudios de cocina que cursó allí. «Como era valenciano llevaba la medalla de paella colgada», cuenta el gandiense.

Tras estos años lleva a su espaldas más de 4.000 paellas cocinadas en la otra parte del mundo. Desde allí intenta «educarlos en lo que es una paella de verdad porque aquí la maltratan bastante, le ponen chorizo o champiñones, arroz con cosas». Pero él cocina la auténtica, con los productos esenciales, pero reconoce que el 'garrofó' «es lo más complicado de encontrar». El éxito cosechado en Australia lo ha rubricado con el premio del concurso internacional de Sueca. Una participación que ha sido posible gracias al premio que consiguieron en este concurso en Oceanía, ya que el certamen de paella viaja por todo el mundo y los vencedores de los distintos países obtienen el pase a la final: «Esa es la única manera de haber llegado hasta Sueca».

Grata sorpresa

Tanto para Hernández como para Belenguer fue un auténtico «sorpresón» haber recibido este fin de semana una mención especial en el concurso gastronómico internacional. «En Sueca había 40 máquinas que hacen unas paellas que no veas, y nosotros hemos podido llevarnos un premio».

Con una camiseta con la inscripción de 'Dos canguros en la terreta' se presentaron al concurso gastronómico y recogieron el diploma. Ayer se marcharon ilusionados rumbo a la que ahora es su tierra para continuar con las paellas «ahora que viene la temporada alta».

Pero no sólo de paella se alimentan los australianos, ya que la empresa de catering ha ampliado su carta con cuatro platos más: arroz a banda, arroz negro, paella de verduras, y el plato estrella de su ciudad: fideuà de Gandia. Mientras el éxito continúe al otro lado del océano, Hernández no se plantea regresar a España. De momento «la cosa pinta que me voy a quedar aquí». Entre manos, de momento, le ronda un proyecto a corto plazo: un negocio con un local físico para paellas.