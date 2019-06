800 euros de multa por conducir ebrio un patinete eléctrico en Gandia Cruce donde el hombre sancionado por la Policía Local de Gandia se saltó un semáforo. / ó. de la dueña Los agentes de la Policía Local sancionan a un hombre que se saltó varios semáforos del centro en las primeras horas del domingo Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Martes, 11 junio 2019, 00:44

El conductor de un patinete eléctrico de Gandia tendrá que hacer frente a una multa que rondará los 800 euros por llevar este aparato bajo los efectos del alcohol y saltarse varias normas de circulación. Este hombre conducía de forma anómala por el centro de la ciudad en la madrugada del domingo, lo que llamó la atención de una patrulla de la Policía Local que vigilaba la ciudad a primeras horas de la mañana.

Los agentes vieron, sobre las 6.30 horas del domingo, como un hombre subido en un patinete eléctrico «se saltó varios semáforos del centro de la ciudad», como señalaron ayer fuentes de la Policía Local de Gandia. Ante esta situación, los efectivos de seguridad procedieron a darle el alto para ver por qué conducía sin respetar las normas de circulación.

Una vez que los agentes de seguridad le alcanzaron, se percataron de que el conductor estaba en estado de embriaguez, por lo que procedieron a efectuarles las pruebas de alcoholemia, «como a cualquier conductor», precisaron las mismas fuentes. Los resultados del examen no dejaban lugar a dudas: había bebido en exceso.

Los efectivos de la Policía Local de Gandia lograron parar al hombre tras saltarse el último de los semáforos con los que se topó, el que hay situado en la calle San Rafael, cruce con la calle Alzira. Tras este punto es cuando le alcanzaron y le pidieron la documentación.

Tras realizar las pruebas de alcohol y ver que había incumplido varias normas de circulación a su paso por las calles del centro de la ciudad, los agentes procedieron a sancionar al conductor del patinete eléctrico. Fuentes de la Policía Local de Gandia precisaron que el infractor tendrá que hacer frente a dos multas.

Por un lado, habrá de pagar una sanción por conducir sin respetar las normas, que ascenderá a unos 300 euros, mientras que conducir en estado de embriaguez le costará unos 500 euros de su bolsillo.

En total, el hombre que conducía bajo los efectos del alcohol y que se saltó varios semáforos tendrá que hacer frente unos 800 euros en multas. Estos hechos tienen lugar tan sólo dos días después de que responsables del gobierno de Gandia anunciaran la toma de medidas para controlar la circulación de patinetes por la ciudad.

La edil Àngels Pérez y el jefe de la Policía Local, Marc Cuesta, indicaron que a partir del 24 de junio se multará con sanciones de 100 a 200 a los usuarios de patinetes que no respeten las normas. No podrán llevar a dos personas, y en las calles peatonales no se podrá circular sorteando a los viandantes.