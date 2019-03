«España ganaría mucho si sus científicos se desarrollaran aquí en lugar de marcharse» Sauvage con investigadoras en química del Campus de Gandia. / lp El doctor honoris causa por la UPV afirma en el Campus de Gandia que los investigadores con los que ha trabajado «han sido excelentes» Jean-Pierre Sauvage Premio Nobel de Química en 2016 REDACCIÓN GANDIA. Jueves, 14 marzo 2019, 00:46

«Todos los investigadores españoles con los que he trabajado han sido excelentes», afirmó ayer Jean - Pierre Sauvage, Premio Nobel de Química, antes de impartir la conferencia 'Molecular Machines: from Biology To Chemistry', en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV). «Sí, de verdad, todos, de los mejores que he tenido en mi equipo, no lo digo porque esté en España', puntualizó el investigador.

Sauvage recibió el Premio Nobel de Química en 2016, junto a James Fraser Stoddart y Bernard Lucas Feringa, por la síntesis de las 'máquinas moleculares', conjuntos de moléculas capaces de ponerse en marcha de forma controlada a partir de un estímulo (una señal de luz, un impulso térmico o eléctrico) y que pueden reproducir en escala nanométrica los movimientos de rotación, traslación y contracción. Este 12 de marzo fue investido Doctor Honoris Causa por la UPV y en su gira por la Comunitat Valenciana impartirá seis charlas.

Sauvage está convencido de que la ciencia puede aportar soluciones a los mayores problemas que tiene la humanidad, desde la contaminación a la cura de enfermedades, pasando por la mejora de las comunicaciones o el desarrollo de materiales textiles inteligentes.

«La ciencia básica es el origen de todo», explicó. Por ello, opina que en España se están perdiendo oportunidades: «La falta de opciones para los investigadores españoles supone un gran desperdicio de talento. El país tendría mucho que ganar si su personal científico pudiera desarrollarse aquí en lugar de marcharse, afirmó. Sauvage impartió la conferencia en el Campus de Gandia ante 180 personas, entre quienes había estudiantes del IES María Enríquez y el IES Veles e Vents, un público joven al que le encanta dirigirse y a quien ha transmitido su pasión por la ciencia.

Ante la pregunta de una estudiante de por qué decidió dedicarse al desarrollo de las 'máquinas moleculares', Sauvage ha afirmado: «Lo más apasionante que puede pasarle a un científico es tener que crear algo nuevo, tener un reto. Y una vez que has realizado el descubrimiento quieres seguir desarrollándolo o buscar aplicaciones».

Las 'máquinas moleculares' de Sauvage y su equipo están dando lugar a aplicaciones muy prometedoras: «Ya se han generado nuevos materiales como los films inteligentes; en medicina, a corto plazo, las máquinas moleculares podrán viajar en la sangre para transportar fármacos hasta un objetivo concreto y ayudar a la cura de enfermedades». También apuntó otra aplicación en la que se está trabajando como «es el desarrollo de sistemas de procesamiento electrónico con una potencia y velocidad que multiplicaría en varias magnitudes la existente».