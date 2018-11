Otro espaldarazo a Barber Guillermo Barber, el anfitrión, Javier Planes; Salvador Enguix, Pepe Todolí y Jaime Bronchud, vicesecretario de comunicación del PPCV. / lp El diputado provincial y edil accede al cargo de más poder del PP en la Safor, lo que le allana el camino para ser candidato en Gandia Ó. DE LA DUEÑA DAIMÚS. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:44

El Partido Popular ha movido ficha. La formación escogió Daimús, uno de sus feudos en la Safor junto a Ròtova, para dar un cambio de rumbo a la dirección comarcal y, por ende, a la forma de gestionar la formación en la comarca.

El edil de Gandia y diputado provincial, Guillermo Barber, pilota desde este jueves la agrupación y esto, sin duda, le allana el camino para ser el candidato a la alcaldía de Gandia por su formación.

Este es el deseo de parte del partido en Gandia y de gente de las direcciones provinciales y regionales, como ya informó este periódico hace semanas. Barber se ha granjeado amistades, que le están valiendo su peso en oro, en los años que lleva como diputado en la plaza de Manises y que hacen esfuerzos ingentes para situarlo como cabeza de cartel en mayo de 2019.

La llegada de Barber a la presidencia comarcal, a priori, cumple con todos los parámetros del partido. En los estatutos figura que cuando un presidente renuncia, toma el testigo el secretario general, al menos de forma provisional. Eso es lo que ha ocurrido en este caso.

Pero no deja de llamar la atención que un partido tan dado a crear gestoras cuando se queda desnortado (lo ha hecho en Valencia y en la provincia) no lo haga en la Safor cuando hay varias familias que no pueden verse ni de cerca, literalmente. Estos argumentos fueron los que esgrimieron algunas voces en la sesión celebrada de Daimús.

Sonadas fueron las reuniones comarcales tras la debacle electoral de 2015. Los portavoces y ediles de toda la comarca coincidían en las quejas: falta de atención de las directivas provincial y regional. «Solo nos buscan para pedir el voto», repetían concejales de muchos municipios. Incluso llegaron a buscar a un chivo expiatorio ante la trascendencia pública que tenían sus enfrentamientos.

Ahora todo esto ha pasado y aunque quedan voces discordantes, la formación está más apaciguada. No le queda otra, con unas elecciones a tan sólo seis meses. El saliente es Salvador Enguix, un verdadero peso pesado del PP. Diputado provincial en varias legislaturas y uno de los hombres con más poder en la Safor. Alcalde de Beniarjo durante cinco legislaturas, referente en el PP y presidente de la Mancomunitat de la Safor.

Barber explicó ayer que este cargo «viste mucho» y no negó la relevancia y el poder que le da en el seno del partido. Pero a preguntas de este diario respondió que no se ve más candidato en Gandia que hace un mes y que está a disposición de la formación.

Reconoció que la Safor es una comarca complicada donde hay varias familias y que algo las ha separado: «Quizá la forma de gestionar el partido en Gandia ha gustado en Valencia. Somos un grupo cohesionado y estamos siempre en la calle, junto a vecinos, asociaciones y gente que nos pide ayuda. Estoy convencido de que en la Safor podremos hacer lo mismo el tiempo que esté yo en el cargo», concluyó.