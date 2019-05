«Una empresa es lo que vende y a quién se lo vende» El socio y director de Prionomy, Pepe Crespo, durante su conferencia-taller en Urbalab. / r. escrihuela Pepe Crespo defiende ante medio centenar de empresarios la necesidad de «clarificar antes de planificar» cualquier nuevo proyecto ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:54

El socio y director de Prionomy, Pepe Crespo, debutó ayer ante medio centenar de empresarios que participaron en la primera jornada de formworking organizada por la Asociación de Empresarios de la Safor (AES) en el Urbalab de Gandia y que cuenta con el patrocinio de LAS PROVINCIAS.

Crespo explicó a los presentes la importancia de la marca que «es la que abre a toda la empresa», pero incidió en el conocimiento del producto y del cliente para lograr el éxito.

«Una empresa es lo qué vende y a quién se lo vende», apuntó a la vez que señaló que «la verdad está fuera: donde vive nuestro producto y nuestro servicio». El creativo lanzó la pregunta que todos los empresarios deben hacerse: «Qué quieres ser vendiendo qué y a quién?».

Fue una conferencia-taller que culminó animando a todos los presentes a cantar para motivarles con un texto que hacia hincapié en el liderazgo empresarial y en el que reconoció que todos los equipos directivos de las empresas deben contar con una mujer porque ellas tienen otra visión diferente de las cosas.

Insistió en la figura del líder de la empresa que debe «valorar las aptitudes, no actitudes, que quiere de su equipo», pero sobre todo puntualizó que en «los tiempos que corren hay que saber hacer, saber estar y saber saber». Además, el asesor de empresas y creativo destacó que ese líder «debe saber manejar la pasta con principios, porque sino todo deriva en crisis total», e insistió en que llevar la economía «es una complejidad y responsabilidad altísima».

Crespo discrepó de la decisión de aquellas empresas que pagan más al director financiero que al comercial, porque si no se vende el producto, no hay entrada de dinero en el negocio.

La planificación empresarial también centró parte de su charla e insistió en establecer un orden: clarificar, planificar y ejecutar. Crespo alertó a no saltarse ninguna de las fases y a perder más tiempo en planificar para tener las ideas claras desde un primer momento.

La jornada se cerró con las preguntas de los participantes donde el ponente abogó por la convivencia del comercio on line y el off line, ya que Crespo considera que no puede desaparecer lo material porque «necesitamos pasear por la calle, que haya tiendas y ver los productos». El acto finalizó con un desayuno en los jardines de la Marquesa.