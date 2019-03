El ejecutivo local aumenta la seguridad en el Parc de la Festa ante 4 noches de verbenas Ó. D. GANDIA. Viernes, 8 marzo 2019, 00:35

Las verbenas de los días de Fallas serán cuatro y tendrán lugar en el Parc de la Festa, la zona verde del Parc Ausiàs Marc, como en los actos de 2019. La única salvedad es que todo el recinto que se habilita para estos conciertos se desplazará unos metros para garantizar la seguridad de los asistentes, como explicó ayer el edil de Fallas, José Manuel Prieto.

El concejal remarcó que todo el dispositivo «se acercará al lago» con el objetivo de garantizar el perímetro de seguridad al material pirotécnico de la Nit del Foc, que se dispara el día 17 de marzo desde el Parc Ausiàs Marc, en la parte más cercana al río Serpis.

Las verbenas arrancan el día 15 con la actuación Tumbalea Revolution. El 16 de marzo será el turno de Dive's Disc, «espectáculo dirigido a todos los públicos, pero que hace un llamamiento al colectivo LGTBI para que sepan que las Fallas de Gandia son también sus fiestas», destacó la alcaldesa de Gandia, Diana Morant.

El mismo día, a partir de las 01 se ofrecerá el espectáculo Bacarrá On Tour. El domingo 17, actuará la Orquesta Seven Crash y DJ Adrian Faus. La noche del 18 de marzo estará amenizada por la Macrodiscomóvil Follow me Crazy Zoo. Todas estas actividades han salido a concurso público y las organiza el Grupo Ruano.