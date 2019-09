Más de 350 efectivos vigilarán Gandia en la Fira y bloques de hormigón cerrarán el centro Una avalancha de ciudadanos y vecinos de diferentes localidades de la comarca acuden a la Fira y abarrotan las calles. / natxo francés Los vecinos no podrán acceder a los garajes particulares de 10 a 1.30 de la mañana y ante cualquier emergencia deben llamar al 112 ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:32

La Fira i Festes arranca mañana pero a partir de esta tarde a las 20 horas el centro histórico ya comenzará a sufrir la reordenación del tráfico y la llegada de los primeros puestos de los diferentes mercados a Gandia. Para ello, el gobierno ha preparado un amplio dispositivo de seguridad ante la masiva presencia de ciudadanos en la calle y la multitud de actividades en todos los rincones de la ciudad.

Más de 350 efectivos se encargarán de velar por la seguridad en los cuatro días de la Fira y donde el centro histórico permanecerá cerrado al tráfico por 21 bloques de hormigón, bolardos móviles y coches patrulla en cuatro puntos diferentes de este distrito que serán las vías de emergencia ubicadas en María Enríquez, Francesc de Borja, Ador y Germanías en el cruce del Teatro Serrano. Así lo explicaron ayer el edil de Seguridad Ciudadana, Nacho Arnau, y el intendente de la Policía Local, Salva Morant.

El responsable policial apuntó que a partir de las 20 horas comenzará el montaje de los mercados, pero el bloqueo del centro se iniciará mañana a las 8 horas que es cuando comenzarán a colocarse los bloques de hormigón y los efectivos policial estarán ya controlando la vía pública, así como activando los pilones hidráulicos que controlarán el perímetro del Centre Històric.

Los vecinos de las calles afectadas por el cierre del tráfico no podrán acceder a sus garajes desde las 10 y hasta la 1.30 de la madrugada los días 27, 28, 29 y 30. Ante esta situación, tanto Arnau como Morant incidieron en que los ciudadanos no intenten por libre circular por los sitios que no están permitidos y que ante cualquier emergencia deben llamar al 112 que permanece en contacto directo con la Policía Local.

Autobuses y transporte

Del mismo modo, en lo que afecta a los comercios, desde el departamento de seguridad hicieron hincapié en que los repartidores hagan uso de las zonas de carga y descarga de los alrededores de los viales afectados.

Respecto al tráfico también habrá modificaciones en el transporte público, sobre todo la mayor incidencia se producirá el día 30 en la zona de la estación de tren y Marqués de Campo debido a la mascletà de mediodía. Quedará cerrado al tráfico y prohibido el estacionamiento desde las 7 a las 16 horas. Tampoco se podrá aparcar el lunes en el parking del Gregori Mayans y l'Alqueria de les Ànimes por el montaje del castillo de fuegos artificiales que se dispara esa noche.

En la reunión de coordinación celebrada el martes se concretaron los efectivos que estarán en la vía pública durante los cuatro días de la Fira que ascienden a más de 350 personas. Arnau apuntó que serán 218 agentes de la Policía Local divididos en tres turnos, a los que se suman 37 personas de Protección Civil, y 28 operarios de Tráfico y Movilidad para controlar los accesos.

La Cruz Roja contará con medio centenar de efectivos que atenderán de manera especial en la vía pública, en los conciertos y además habrá una posta sanitaria en el parque Ausiàs March. Además, la seguridad se completa con agentes de la Policía Nacional, policía judicial de paisano, el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y la Guardia Civil que controlará el tráfico interurbano con controles de alcoholemia y la presencia de bomberos en los espectáculos pirotécnicos.

Arnau destacó que «la principal preocupación de este gobierno es proteger a las personas y garantizar siempre la seguridad, tanto para nuestros ciudadanos como para miles de personas que nos visitan». Tanto el edil como el intendente de la Policía Local recordaron que por orden de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se activa el nivel 4 de alerta antiterrorista.