Una edil de Compromís anuncia su marcha y aprovecha para criticar a la formación en Gandia El líder de Compromís per Gandia, Josep Alandete, y Laura Morant, tras la comparecencia. / r. escrihuela La concejala de Educación, Laura Morant, escenifica la división interna de la coalición y rechaza que no se hagan primarias para elaborar la lista ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:37

La actual edil de Educación de Gandia, Laura Morant, anunció ayer su marcha de la primera línea de la política local por motivos profesionales, pero lo hizo escenificando la división interna de la formación y dejó patente su rechazo a la decisión de no realizar primarias para confeccionar la lista. A pesar de las discrepancias habló de consenso entre los dos candidatos que se disputaron el liderazgo de Compromís, Josep Alandete y Alicia Izquierdo.

Fue precisamente Alandete, candidato a la alcaldía por la formación valencianista, quien la acompañó en una comparencia que se realizó minutos antes del esperando anuncio de cara a las elecciones donde Compromís, Esquerra Unida y Esquerra Republicana mostraron su unión para revalidar el pacto de izquierdas.

Morant explicó que hace varias semanas comunicó a Alandete su intención de afrontar nuevos proyectos profesionales que la llevan a ocupar puestos fuera de la Comunitat y por este motivo «no iba a ocupar ningún lugar en la candidatura». No obstante, la actual edil de Educación de Més Gandia, señaló que «haré campaña activamente y participaré en lo que haga falta».

Sin embargo, sus palabras fueron claras en varias afirmaciones que dejaron patente las discrepancias internas en el seno de Compromís entre varios sectores y apuntó que «son una obviedad en la calle», aunque puntualizó que «se ha llegado a un consenso y eso es el éxito de la democracia». «Cuando hay disputas, hay partidos que cortan cuellos y en cambio Pep y Alicia han sabido llegar a un acuerdo de consenso para sumar», destacó.

Alandete e Izquierdo se disputaron en primarias la cabeza de lista del partido, pero después la formación las ha rechazado para confeccionar la lista. Una situación que en 2015 sí que hizo y que otorgó a Morant el segundo puesto, un lugar que ahora todo apunta que no iba a ocupar, ya que esa plaza casi con seguridad será para Izquierdo, actual edil de Políticas Económicas.

«Pep quería primarias para toda la lista y la mayoría gana. Pero yo en mi caso, a nivel personal, no me siento capaz de aceptar una concejalía sin proceso de primarias, porque vengo de ser edil por primarias y no quiero deber favores», indicó la responsable de Educación, aunque añadió que si no hubiera tenido propuestas profesionales sobre la mesa «seguramente no me habría ido».

Morant se definió como una «firme defensora de las primarias» y apuntó que «no seria coherente conmigo misma ni con mis principios si hubiera aceptado un puesto de salida a dedo». A esta afirmación añadió que «entiende la situación en la que se ha visto Alandete por tener que tejer una lista de consenso».

Proyectos educativos

La responsable de Educación dice adiós a la primera línea de la política haciendo bandera de los proyectos que ha llevado a cabo de los que destacó la escuela de música en Beniopa, el Casal Jove del Grau o las obras en los centros educativos que se han impulsado gracias al plan Edificant del Consell. «No he utilizado la educación para hacer política y no he vendido fotos de bestialidades que he visto en algunos centros», destacó.

Morant finalizó un discurso visiblemente emocionada e indicó que «no quiero que diferentes opiniones mías personales puedan perjudicar el proyecto que lidera Alandete». El alcaldable de Compromís elogió la labor de su compañera de coalición quien «siempre ha sido un referente por su manera de considerar la política en la que las personas son lo más importante».

Antes de fundirse en un fuerte abrazo, Alandete recordó que ambos «siempre hemos trabajado codo con codo» y se dirigió a Morant para decirle que siempre contará con ella, «allá dónde ella quiera estar». «Laura siempre estará en mi proyecto», destacó.